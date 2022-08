Toute la beauté d’un tableau de Chagall...

@Hattori Hanzō Mon nom est très rare, j’ai les clavicules larges et mon nom commence par PLA.....

Nous étions jeunes et larges d’épaules,

Bandits joyeux, insolents et drôles.

On attendait que la mort nous frôle,

On the road again, again,

On the road again, again.

Au petit jour on quittait l’Irlande

Et, derrière nous, s’éclairait la lande.

Il fallait bien, un jour, qu’on nous pende.

On the road again, again,

On the road again, again.

La mer revient toujours au rivage.

Dans les blés mûrs, y a des fleurs sauvages.

N’y pense plus, tu es de passage.

On the road again, again,

On the road again, again.

Nous étions jeunes et larges d’épaules.

On attendait que la mort nous frôle.

Elle nous a pris, les beaux et les drôles.

Ami, sais-tu que les mots d’amour

Voyagent mal de nos jours.

Tu partira encore plus lourd.