Toute la beauté d’une sculpture de style géométrique...

« Comme c’est curieux ! Ces sculptures venues d’un lointain passé ne sont pas sans rappeler certaines œuvres d’art contemporaines ! »

C’est plutôt dans l’autre sens chronologique qu’il faudrait mettre les choses : quand les fils des colonisateurs on découvert qu’il avait existé une culture africaine et que les fils de cathos ont découvert qu’avant la bible avait existé des cultures qui avaient peint des choses magnifiques dans des grottes, ils se sont tous empressés de copier, de piller et de s’attribuer leur génie. Ce sont les oeuvres récentes qui rappellent les anciennes et pas le contraire.