Un de ces miroirs était une psyché à l’antique...

Les affinités sont juste des questions d’atomes crochus (vilain mot), et le fruit de notre histoire personnelle. Je viens de ma faire éjecter d’un article qui m’a mise de mauvaise humeur sur Bashung. Et il se confirme, comme par hasard que la personne déprécie mes commentaires qu’ils trouvent ineptes. Comme quoi, effectivement, il s’est révélé que nous n’avions pas d’atomes communs. Dois-je en conclure que son âme est moins belle que la mienne ? Non. Nous apprenons souvent plus de nos « ennemis » que l’inverse. Il ne faut négliger personne dans la vie.