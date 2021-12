Un merveilleux concert de Noël !

Je crois profondément aux vertus de la musique : elle apaise, elle soulage, elle réunit et rassemble les gens les plus divers, elle est source de sensibilité et d'émotions...

"De qualité, la musique envahit âme et corps, emplit, sature les os. Immobilise, saisit, pétrifie... rend dense et attentif. Elle aère, allège, libère, assouplit, dynamise les muscles, fait voler. Fait couler, ruisseler, fait jaillir les larmes et les mouvements. Allume les sentiments, embrase les émotions, enflamme l'intelligence, incendie l'inventivité..." c'est ainsi que Michel Serres décrit les effets magiques de la Musique...

Et le concert de Noël donné cette année à Nîmes vient conforter encore cette impression.

Un pur bonheur ! Un moment de détente, de concentration, d'attention, d'émotions...

Sous la direction de Laurent Richard, l'ensemble CALLIOPE a enchanté le public nîmois. En raison du Covid, la chorale n'était pas présente : 60 choristes au total.

Le concert fut, malgré ce manque, éblouissant !

Avec tout d'abord, l'ouverture du TE DEUM de Marc Antoine Charpentier : un air célèbre entre tous puisqu'il sert encore de générique à l'Eurovision...

On apprécie aussi la Danse Hongroise n°5 de Brahms, un chef d'oeuvre musical, empli de vivacité...

On est saisi ensuite par cette musique puissante, poignante de la Danse des Chevaliers de Prokofiev, extrait de Roméo et Juliette. Magnifique !

Puis, c'est la Barcarolle d'Offenbach qui nous enveloppe de sa douceur infinie :

"Belle nuit, ô nuit d’amour

Souris à nos ivresses

Nuit plus douce que le jour

Ô,belle nuit d’amour !

Le temps fuit et sans retour

Emporte nos tendresses

Loin de cet heureux séjour

Le temps fuit sans retour

Zéphyrs embrasés

Versez-nous vos caresses

Zéphyrs embrasés

Donnez-nous vos baisers !

Vos baisers ! Vos baisers ! Ah !

Belle nuit, ô, nuit d’amour

Souris à nos ivresses

Nuit plus douce que le jour,

Ô, belle nuit d’amour !

Ah ! souris à nos ivresses !

Nuit d’amour, ô, nuit d’amour !

Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !"



Une magnifique interprétation de la soprano Anne Derym accompagnée par Laurent Richard, en personne...

Comment ne pas être ébloui encore par l'air du matin de Grieg ? Une magnifique aurore, un monde pur et enchanté, comme une renaissance !

On change de registre avec la musique ténébreuse à souhait de Star Wars, avec, en prime, l'apparition surprenante de Dark Vador faisant tournoyer son épée flamboyante...

On revient à une infinie douceur avec l'air de Nessun Dorma de Puccini : un moment de rêve et d'émotion !

Palladio de Jenkins nous entraîne dans un univers très rythmé, plein de vivacité.

La Valse n°2 de Chostakovitch nous fait virevolter dans ses tourbillons majestueux !

Après un début apaisant et serein, sonnez trompettes et clairons ! La musique intense et si vive de l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini nous éblouit...

L'Amour est un oiseau rebelle, extrait de Carmen de Bizet, nous séduit encore grâce à l'interprétation de la Soprano Anne Derym, assisté de Laurent Richard et du public : PRENDS GARDE A TOI !

"L'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoiser

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle

S'il lui convient de refuser

Rien n'y fait, menaces ou prières

L'un parle bien, l'autre se tait :

Et c'est l'autre que je préfère

Il n'a rien dit mais il me plaît

L'amour !

L'amour !

L'amour !

L'amour !

L'amour est enfant de Bohême

Il n'a jamais, jamais connu de loi

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

Si tu ne m'aimes pas

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !

Mais, si je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

Si tu ne m'aimes pas

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !

Mais, si je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

L'oiseau que tu croyais surprendre

Battit de l'aile et s'envola

L'amour est loin, tu peux l'attendre

Tu ne l'attends plus, il est là !

Tout autour de toi, vite, vite

Il vient, s'en va, puis il revient

Tu crois le tenir, il t'évite

Tu crois l'éviter, il te tient

L'amour !

L'amour !

L'amour !

L'amour !"

Le ballet du Lac des Cygnes de Tchaïkovski nous ravit par son intensité... tant de beauté, tant de majesté !

C'est un tonnerre d'applaudissements bien mérité pour tous les musiciens et le chef d'orchestre !

Ils reviennent, après un rappel, pour interpréter la Marche triomphale de Radetzky.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2021/12/un-merveilleux-concert-de-noel.html

Vidéos :

https://youtu.be/eLgN6MC5Xws

https://youtu.be/QxtusFCecfE

https://youtu.be/GtrxSVpMeEk

https://youtu.be/m5odY39WifM

Photo et vidéos : rosemar