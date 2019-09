Un pont en Provence...

Dans le cadre des journées du patrimoine...

C'est au coeur même de la Provence, près du massif du Luberon, que l'on peut admirer ce pont venu d'un autre monde...

Le pont Julien nous offre le spectacle d'un parfait équilibre et d'une grande ingéniosité architecturale : situé à 5 km au nord de Bonnieux, en Vaucluse, ce pont romain nous permet de contempler sa structure en pierres, constituée de trois arches, l'arche centrale étant plus élevée que celles qui la bordent au nord et au sud ; les piles intermédiaires sont percées de grandes baies cintrées, pour faciliter l'évacuation des eaux, en période de crues.

Le pont nous fait voir ses arcades d'ocres, aux teintes variées et nuancées...



Situé sur la via Domitia, voie romaine qui reliait Narbonne à Turin, ce pont doit son nom à la proximité d'Apt, appelée, alors, Colonia Apta Julia.



Construit en blocs de calcaire, le pont Julien nous fait admirer ses voûtes, une belle harmonie dans le paysage, au pied de villages pittoresques sur les hauteurs, Bonnieux et Lacoste, dont on aperçoit le somptueux château...



Le pont qui enjambe le Calavon, montre ses piles érodées par les eaux du fleuve qui charrie des pierres, des branches et des troncs d'arbres, quand son cours est tumultueux.

On peut, d'ailleurs, trouver dans le lit du fleuve, en été, de nombreuses pierres scupltées par l'eau, aux motifs étonnants : striées de rainures, grêlées ou polies par l'eau, avec des tons d'ocres et de roses, ce sont de véritables oeuvres d'art créées par la nature, au fil du fleuve.

Le fleuve emporte, aussi, dans son lit des troncs d'arbres, des branches, comme redessinées par le courant : on perçoit les veines rosées ou violacées de certains bois...

On voit des formes élancées, des enroulements de racines ou de branches...

Les blocs de pierres enchâssés dans le pont sont impressionnants, ils traduisent une majesté, une force, une puissance qui semblent indomptables.

Les arbres qui encadrent le pont, accacias, pins, cèdres magnifient le décor : les teintes d'ocre et de roux des pierres sont mises en valeur par la verdure environnante.

Le fleuve à sec en été permet de franchir les arcades et d'en percevoir les blocs monumentaux...

Cet ouvrage, battu par les eaux du Calavon, est dans un état de conservation remarquable : datant du premier siècle après J C, il a traversé le temps, symbole de la puissance de l'état romain, de l'ingéniosité de ses constructeurs et artisans.

Chef d'oeuvre d'équilibre, de grandeur, plein de magnificence, ce pont mérite d'être préservé comme un témoignage du savoir faire, de l'habileté des anciens romains, ce pont a résisté aux assauts des flots du Calavon, comme il a résisté à l'écoulement des siècles.

Ouvrage principal de la Via Domitia, ce pont permettait de relier Rome à ses conquêtes, de nos jours, seuls les piétons et les cyclistes peuvent passer le pont qui est classé monument historique.

Situé dans un cadre champêtre, tout près du Lubéron, cet ouvrage antique suscite émerveillements et admiration.

