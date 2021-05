Un simple geste de sa main...

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

non regarde pour le mot akhasique , pas de melusine

annale akhasique non plus

Tu aurais bien plus de porté en écrivant des article ici , et sur un blog bien fournit en mots clef .

Je te l’ ais deja dit , dans tes com tu relie sans cesse ton vecu , avec l’ esoterisme et l’ occultisme , mais meme moi qui suit assez ouvert a ce genre d’ idée je n’ y reconnait plus les theorie classique tellement c’ est melangé avec ta vie ...

Sans parler du fait que tu fait tellement de com quasi identique , que ca me lasse tres vite , et que je loupe certainement des chose interessante dans tes commentaire ..

si tu veut interesser les gens je crois qu’ il faut que tu change de methode ...

un livre est une bonne idée , mais tu devrais deja commencer par des article

synthetique et concentré sur le sujet « spirituel » ...

mais c’ est juste un avis , sans malice , tu est libre de faire ce que tu veut .