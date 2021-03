Une bayadère...

@Philippe Huysmans, Complotologue

Exact , c’ est une echelle de jacob , on peut grimper tant qu’ on veut , on atteindra jamais le sommet sur une generation , peut etre meme jamais .

Y encore pire , ce qui nous permet de grimper c’ est la memoire genetique ,

je ne sait pas comment mais tout s’ y inscrit ...y comprit les tendance a devoluer a chuter ou au contraire a atteindre le bareau suivant ...

Trop se faciliter la tache par les machine , et c’ est mort .

on as besoin de predateur ou de catastrophe naturel pour continuer a grimper ..

c’ est ce qui maintient les animaux dans leur condition optimum de developpement par rapport a leur milieux ... une sorte d’ homeostatie ... et c’ est pour ca qu’ il n’ y as pas de « chainon manquant » la poussée evolutionnaire font qu’ il vont s’ adapter bien plus vite que les fossile que nous somme devenus