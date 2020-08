Une felouque sur les bords du Nil...

La felouque n’a pas une origine égyptienne, mais grecque. Son nom vient de epholkion signifiant petit bateau. On en trouve toujours dans toutes les iltes qui faisaient partie du monde grec antique (Sicile, Sardaigne, Naples, mais aussi sur le Nil et en Mer Rouge.

Les barques égyptiennes de l’antiquité avaient des voiles en trapèzes et non en triangles. Si la felouque s’est imposée, c’est parce qu’elle est plus maniable, plus robuste et plus rapide à quantité égale de vent. Il ne faut pas oublier que les dernières dynasties de pharaons étaient grecques : les Ptolémée, la famille de Cléopatre.