"Les Accords nouveaux" : ce jeune duo spécialisé dans la musique dite ancienne souhaite mettre en lumière une musique trop peu connue : la musique galante...

Ce répertoire phare du XVIII e siècle est bien plus qu'une transition entre la baroque et le classique, car il propose un univers musical qui lui est propre.

Les artistes désirent mettre en exergue des compositeurs et des oeuvres de cette période en arrangeant, comme cela se faisait dans la tradition, le répertoire pour des instruments historiques : le luth baroque et la harpe...

Le subtil timbre du luth et de la harpe rend l'expérience sonore intéressante et originale...

On est d'abord charmé par une Chaconne en sol mineur de Silvius Léopold Weiss : une danse lente à trois temps apparue en Espagne au xvie siècle, puis le mot désigne une pièce instrumentale dérivant de la danse du même nom, formée de variations sur un motif répété à la basse.

Une musique délicieuse, pleine de grâce et de délicatesse...

Puis, on écoute un air de Joseph Haydn : le trio La chasse en si bémol majeur, une musique entraînante et vive qui nous emmène en pleine nature...

On est encore envoûté et transporté par cette mélodie de Johann Kropfgans : le trio en si bémol majeur... Johann Kropfgans était un luthiste et compositeur allemand.

Et c'est avec ravissement qu'on découvre un autre trio en Fa Majeur de ce même compositeur si peu connu...

On se laisse ensuite bercer doucement par un solo de harpe : une musique de Jean Baptiste Krumpholtz harpiste et compositeur bohémien.

Et comment ne pas être ébloui par ce Duetto en Fa Majeur de Adam Falckenhagen ? Quelle finesse ! Quelle élégance !

Les deux musiciens nous offrent enfin une douce et charmante romance française dédiée au premier enfant de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche : "Marie-Louise au berceau de son fils", un texte de Michel Joseph Gentil de Chavagnac.

"Enfant chéri, présent des Dieux,

Espoir de ta sensible mère,

Ah ! viens retracer à mes yeux,

Les traits et le coeur de ton père ;

Par toi, d'un avenir nouveau,

Mon existence est embellie

Et je compte sur ton berceau

Les plus heureux jours de ma vie.

Bardes, Troubadours, Chevaliers

Chantez la fin de nos alarmes ;

Rois ennemis, peuples guerriers,

Dès ce moment posez vos armes :

De la paix un ange nouveau

Veille sur nous et nous seconde,

Contemplez au fond du berceau,

L'amour et le repos du monde."

Bravo aux deux musiciens, Pernelle Marzorati, et Thomas Vincent pour ce spectacle enchanteur...

