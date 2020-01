Une odeur balsamique : un parfum qui embaume, qui apaise, qui a une vertu analogue à celle d'un baume !

"Balsamique, baume, embaumer" : autant de mots qui dérivent d'un même radical : "balsamum", le baume en latin.

"Cette aube avait une odeur si balsamique, que Florent se crut un instant en pleine campagne, sur quelque colline..." écrit Zola dans Le Ventre de Paris.

Et, aussitôt, ce terme"balsamique" nous séduit, nous emporte dans un autre univers : celui des parfums, des effluves.

Comment un simple mot "balsamique" suffit-il pour attirer l'attention du lecteur ? Ce mot mystérieux suscite la curiosité par son sens, ses sonorités...

Comment une odeur peut-elle devenir un véritable baume, qui soigne, qui calme ?

Comment un parfum d'aube peut-il suggérer la nature, la campagne ?

Un simple mot, et voilà l'imagination qui s'exalte et voyage, vers des paysages faits de couleurs, d'odeurs, et même, d'une sensation tactile apaisante à la façon d'un baume !

Quel joli mot ! Joli, non ! C'est beaucoup plus, quel mot surprenant, étonnant qui contient, en lui, différentes évocations et sensations !

Cette odeur balsamique embaume, s'épanche, se répand autour de nous, envahit l'espace, cette odeur nous fait voir des collines, des arbres, des senteurs de pins verts, on peut même percevoir des chants d'oiseaux.

Cette odeur balsamique attire tous les sens et les contient tous !

Un simple mot, au détour d'une phrase permet de recomposer le monde, de le restituer dans sa complexité, ses détours, sa signification...

Un simple mot"balsamique" nous invite à la découverte et à la réflexion, un mot qui entre dans une relation de sens avec d'autres mots, un mot qui ouvre, donc, des perspectives et qui fait rêver parce qu'au fond, ce mot n'est pas si simple, si évident : peu de gens l'emploient, si ce n'est pour évoquer "le vinaigre balsamique."

Ce mot rare utilisé pour un condiment n'apparaît que très peu dans d'autres contextes : c'est, là, un terme littéraire qui fascine, intrigue : toute une terre à explorer...

Les sonorités participent aussi de ce mystère : le son "a" répété, la sifflante"s" qui est pleine de douceur, les 4 syllabes du mot assez long et langoureux.

Voilà un mot qui retient l'attention, voilà un mot qui nous donne envie d'en découvrir d'autres...

J'aime ce mot à la fois familier et lointain, à la fois ordinaire et exceptionnel !

