Une soirée Latino avec le duo IDIK...

Deux guitares, deux voix, de la bonne humeur, de l'énergie, du talent, du charme pour une soirée latino offerte par le duo IDIK.

Une soirée dans un cadre somptueux : la Maison Carrée de Nîmes, un temple augustéen qui date de plus de 2000 ans...

Les deux musiciennes nous ont proposé un voyage enchanteur vers l'Espagne, l'Italie, la France, l'Amérique Latine...

Ambar et Elsa ont charmé un public nîmois enthousiaste venu en nombre pour écouter les deux jeunes musiciennes.

D'abord, une chanson d'amour triste avec Veinte años, une habanera composée en 1935 par la célèbre chanteuse Maria-Teresa VERA sur des paroles de Guillermina ARAMBURU. Interprétée depuis par de très nombreux chanteurs, elle a accédé au statut de tube planétaire grâce à l’interprétation de Omara Portuondo chanteuse et danseuse cubaine née le 29 octobre 1930 à La Havane.

"Qué te importe que te amé Que t'importe que je t'aime

Si tù no me quieres ya, Si tu ne m'aimes plus

El amor que ya ha pasado L'amour qui s'en est allé

No se debe recordar Il ne doit pas revenir

Fui la ilusion de tu vida Je fus l'illusion de ta vie

Un dia lejano ya Un jour déjà éloigné

Hoy represento al pasado Je ne suis plus que le passé

No me puedo recordar Je ne peux pas m'y faire

Hoy represento al pasado Je ne suis plus que le passé

No me puedo recordar Je ne peux pas m'y faire..."

Puis, une chanson engagée du groupe Zoufris Maracas qui étrille les déviances du monde avec tant de verve ! Koutémoué :

"Je suis content d'avoir compris

Qu'avec tout le pognon du monde

On ne rachète pas les années

Que le travail nous a volées

On ne rachète pas les années

Qui nous ont passé sous le nez

Je suis content d'avoir compris

Que tout ça n'a pas d'importance

Qu'il faut faire l'amour à la vie

Et se souvenir de l'enfance

Aussi longtemps qu'il soit permis

Et de la garder comme essence…"

On écoute encore avec bonheur un titre de Mecano : Una rosa es una rosa..., une chanson d'amour encore !

"Es por culpa de una hembra

C'est par culpabilité d'une femme

Que me estoy volviendo loco

Que je suis devenu fou

No puedo vivir sin ella

Je ne peux pas vivre sans elle

Pero con ella tampoco

Mais avec elle non plus"

On est ému par cette chanson : "Siempre me quedará Il me restera toujours". Dans cette chanson, la chanteuse espagnole Bebe a voulu écrire sur le thème de l'anorexie. Elle montre comment cette maladie transforme la vie des individus.

Elle se met dans la peau d'une femme souffrant de ce mal, et insiste sur l'obsession qu'elle se fait de la perfection physique

"Cómo decir que me parte en mil

Las esquinitas de mis huesos,

Que han caído los esquemas de mi vida

Ahora que todo era perfecto.

Y algo más que eso,

Me sorbiste el seso y me defiende del peso

Comment dire que se brisent mille

Les légères lésions de mes os,

Que les schèmes de ma vie sont tombés

Maintenant que tout était parfait

Et encore plus que ça,

Tu m'as lavé le cerveau

Et je me défends de ce poids

De este cuerpecito mío

Que se ha convertido en río.

De ce petit corps qui est mien

Qui s'est transformé en fleuve"

Puis, on se laisse bercer par ce titre : "Me haces bien", titre de Jorge Drexler, encore une merveilleuse chanson d'amour pleine de tendresse et de douceur...



"Pour te raconter, je chante

Para contarte, canto

je veux que tu saches combien

Quiero que sepas cuánto

Tu me fais du bien

Me haces bien

Je t'aime de mille façons

Te quiero de mil modos

je t'aime par dessus tout

Te quiero sobre todo

Tu me fais du bien

Me haces bien

Il suffit de voir le reflet de tes yeux dans les miens

Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos

Comment le froid s'en va

Como se lleva el frío

Pour comprendre

Para entender

Que le coeur ne ment pas

Que el corazón no miente"

Pour continuer le programme, une chanson rythmée, du reggae, Que palique de Sergent Garcia...

On écoute encore avec plaisir Plantation du groupe Kana :

"J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas

J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas

Moi, j'ai planté coco, coco ça pousse pas

Moi, j'ai planté bananes, bananes ça pousse pas"



En fin de récital, une chanson révolutionnaire : Bandiera rossa, le plus célèbre des chants révolutionnaires italiens. Il signifie Drapeau rouge. La chanson est née au début du XXe siècle et la musique est issue de la fusion de deux chants populaires lombards. Le texte, écrit à l'origine par Carlo Tuzzi en 1908, a subi plusieurs modifications au fil des ans.

"Avanti o popolo, alla riscossa,

Bandiera rossa (bis)

Avanti o popolo, alla riscossa,

Bandiera rossa trionferà.

Bandiera rossa la trionferà (ter)

Evviva il comunismo e la libertà.

Degli sfruttati l’immensa schiera

La pura innalzi, rossa bandiera.

O proletari, alla riscossa

Bandiera rossa trionferà.

Bandiera rossa la trionferà (ter)

Il frutto del lavoro a chi lavora andrà.

Dai campi al mare, alla miniera,

All’officina, chi soffre e spera,

Sia pronto, è l’ora della riscossa."

"En avant ô peuple, à la révolte,

Le drapeau rouge (bis)

En avant ô peuple, à la révolte,

Le drapeau rouge triomphera.

Le drapeau rouge triomphera (ter)

Et vive le communisme et la liberté.

Des exploités l'immense troupe

Hisse le rouge drapeau.

Ô prolétaires, à la révolte

Le drapeau rouge triomphera.

Le drapeau rouge triomphera (ter)

Le fruit du travail à qui travaille ira.

Des champs à la mer, de la mine,

Au bureau, qui souffre et espère,

Qu'il soit prêt, c'est l'heure de la révolte."

Un vent de révolte a alors soufflé sur le parvis de la Maison Carrée !

Merci à ces deux musiciennes pour ce moment chaleureux et ce récital enthousiasmant : une bouffée d'air et de fête proposée par Ambar et Elsa.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2021/08/soiree-latino-avec-le-duo-idik.html

https://zikoccitanie.fr/idik/

Vidéos :