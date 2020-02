Vertige de l’amour... selon Bashung...

Une chanson qui nous entraîne dans les vertiges de l'amour... par son rythme endiablé, par ses paroles déjantées... c'est une chanson célèbre de Bashung.

Le poète nous emmène dès les premiers mots dans un monde onirique, celui de ses propres rêves, comme le montre l'emploi de la première personne...

"J'ai crevé l'oreiller

J'ai dû rêver trop fort..."

Ce sont des rêves pleins d'intensité, ce que suggère bien l'expression contenant un verbe très familier : "J'ai crevé l'oreiller". On rentre ainsi dans l'intimité de l'auteur qui nous confie ses rêves et ses fantasmes.

Une indication de temps "les jours fériés" évoque un moment de liberté propice aux rêves, à l'amour, à la liberté... une liberté rendue possible aussi peut-être par le départ de "Gisèle", quand elle "clape dehors."

Vertige de l'amour nous raconte ainsi les rêves érotiques d'un homme blotti contre son oreiller.

Les images délirantes se succèdent comme dans un rêve : on voit successivement apparaître une "rouquine carmélite", une "mère sup", "Dieu qui porte un kilt".

Dans cette chanson d’amour atypique, l’auteur décrit ses sentiments dans un langage onirique. Il raconte les tourments provoqués par l’amour. Il les compare aussi à un vertige. Il accuse même peut-être le ciel de conspirer contre lui car selon lui, ‘’Dieu aurait mis un kilt’’. Il vivrait une histoire torride avec une carmélite et chaque fois, ils doivent se cacher en priant pour éviter les foudres de la mère supérieure.

"J’aurais pas du ouvrir

A la rouquine Carmélite

La mère sup’m’a vu v’nir

Dieu avait mis un kilt

Y’a du y’a voir des fuites..."

L'amour lui fait perdre la raison, comme le montre l'expression imagée et familière : "Mes circuits sont niqués... L' courant peut plus passer", on a l'impression qu'il est devenu un objet, un jouet victime de l'amour... et on perçoit à travers cette image toute la force du sentiment amoureux.

Dès lors, le poète souhaite peut-être passer dans une autre dimension : "Non mais t’as vu c’qui passe

J’veux l’feuill’ton à la place..."

La suite du texte est tout aussi délirante et étrange comme dans un rêve :

"Tu t’chop’ des suées à Saïgon

J’m’écris des cartes postales du front..."

"Si ça continue j’vais m’découper

Suivant les points les pointillés, yeah !

Vertige de l’amour..."

L'auteur explore le champ de l'imaginaire qui est infini. Avec le parolier Boris Bergman, Bashung utilise un langage fait d'écriture automatique, d'images abstraites, de double-sens, de propos surréalistes et de calembours.

Par exemple : "si ça continue j'vais m'découper" au lieu de "j'vais me casser", puis il ajoute : « suivant les pointillés ».

L'amour est associé aussi à la folie du désir : on retrouve là un thème traditionnel... qui est bien sûr renouvelé dans l'expression :

"Désir fou que rien ne chasse

L’cœur transi reste sourd

Aux cris du marchand d’glaces..."

La suite est encore plus délirante :

"Mon légionnaire attend qu’on l’chunte

Et la tranchée vient d’être repeinte écoutez"

Ainsi, cette chanson nous fait ressentir tous les vertiges de l'amour, sa folie, ses éblouissements et ses égarements...

La mélodie nous berce et nous enchante de son rythme "rock'n roll".

Le texte :

"J’ai crevé l’oreiller

J’ai du rêver trop fort

Ça me prend les jours fériés

Quand Gisèle clap’dehors

J’aurais pas dû ouvrir

A la rouquine Carmélite

La mère sup’m’a vu v’nir

Dieu avait mis un kilt

Y’a du y’a voir des fuites

Vertige de l’amour

Mes circuits sont niqués

D’puis y’a un truc qui fait masse

L’courant peut plus passer

Non mai t’as vu c’qui passe

J’veux l’feuill’ton à la place

Vertige de l’amour

Tu t’chop’ des suées à Saïgon

J’m’écris des cartes postales du front

Si ça continue j’vais m’découper

Suivant les points les pointillés, yeah !

Vertige de l’amour

Désir fou que rien ne chasse

L’cœur transi reste sourd

Aux cris du marchand d’glaces

Non mai t’as vu c’qui s’passe

J’veux l’feuilleton à la place

Vertige de l’amour

Mon légionnaire attend qu’on l’chunte

Et la tranchée vient d’être repeinte écoutez

Si ça continue j’vais m’découper

Suivant les points les pointillés, yeah !

Vertige de l’amour

J’ai crevé l’oreillé

J’ai du rêver trop fort,

Ça me prend les jours fériés

Quand Gisèle clap’dehors

Ça me prend les jours fériés

Quand Gisèle clap’dehors

J’ai crevé l’oreillé

J’ai du rêver trop fort"

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2020/02/vertige-de-l-amour-selon-bashung.html

Vidéo :