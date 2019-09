Voyage en musique vers l’Italie baroque...

« *** *** fait danser son instrument, il danse avec lui, tout son corps s’anime, bascule, tout son corps vit la musique intensément.

Le musicien se penche sur son violon, transpire...

Puis, le violoniste quitte la scène...

…/…

C’est magnifique ! Les larmes me montent aux yeux... que c’est beau !

…/…

Enfin, le violoniste revient : il a troqué sa chemise pour un polo plus léger... »

Ouah, c’est torride, vos soirées ! On croirait lire du Pierre Félix Louis dit Pierre Louÿs

« Ici gît le corps délicat de Lydé, petite colombe, la plus joyeuse de toutes les courtisanes, qui plus que toute autre aima les orgies, les cheveux flottants, les danses molles et les tuniques d’hyacinthe.

Plus que toute autre, elle aima les glottismes savoureux, les caresses sur la joue, les jeux que la lampe voit seule et l’amour qui brise les membres. Et maintenant, elle est une petite ombre.

Mais avant de la mettre au tombeau, on l’a merveilleusement coiffée et on l’a couchée dans les roses ; la pierre même qui la recouvre est tout imprégnée d’essences et de parfums.

Terre sacrée, nourrice de tout, accueille doucement la pauvre morte, endors-la dans tes bras, ô Mère ! et fais pousser autour de la stèle, non les orties et les ronces, mais les tendres violettes blanches. »

— Tombeau d’une jeune courtisane (Les Chansons de Bilitis)

Vous êtes bien sûre que « son instrument » c’était un violon et qu’il était « violoniste » ?

Parce que j’en connais qui, comme le fameux Pierre Louÿs que je viens de citer, sont capables de métaphores étonnantes pour arriver à leurs fins.