14 èmes Estivales de la BD les 21 et 22 juillet 2018 à Montalivet !

Nouvelle équipe à l’association BDM33 qui organise et ouvrira les prochaines Estivales les 21 et 22 juillet prochain sous le signe du western, avec Guillaume Bouzard en Lucky Luke et président, mais aussi Jacques Nicolaou en invité d’honneur, auteur de Placid et Muzo. Avec ses 31 auteurs invités en dédicaces, ses animations, sa restauration, forcément sa bonne humeur durant deux jours à buller son plaisir de lire et découvrir de nouvelles BD et leurs auteur(e)s. Bienvenue !

Tout d’abord, un grand coup de chapeau au concepteur, chef d’orchestre des Estivales, en la personne de Maurice GOURBIERE qui tint la barre durant 13 ans secondé par Robert CHARRON. Ils ont effectué un travail de titan et laissé la main en 2018 à une toute nouvelle équipe. Soudée autour de son nouveau président : Jacques Pavot. Il n’est pas un inconnu dans le milieu de la BD. Puisque auteur et scénariste notamment de « L’Irlandaise » tome 1 et 2 avec aux dessins l’artiste Gilles Pascal. J’y reviendrai prochainement.

Mais à présent, place aux Estivales….

Lucky Lucke revu et corrigé par l’esprit de dérision d’un Guillaume Bouzard, vous connaissez ?

Il nous propose dans la joie sa relecture et ses interprétations très personnelles du cow-boy solitaire qu’il désigne sous la formule lapidaire de : « L’homme qui a eu l’idée de tirer sur son ombre ». De plus, il a à son actif une bonne vingtaine d’ouvrages publiés et ses dessins apparaissent souvent dans la presse hétéroclite de Fluide Glacial, Le Canard Enchainé, Libé à So Foot…..

Son affiche de la présente édition annonce la couleur, son héros Plageman défit Lucky Lucke qui galope après des mouettes. Le décor est posé. On se croirait sur une plage de Monta dans le Médoc ! Pas vrai ? Etonnant non ?

Car, ne nous y trompons pas. « De loin, on dirait une île », comme a célébré avec justesse et finesse l'écrivain médocain Eric Holder, le monde rural est riche de sa propre culture. C’est aussi pourquoi la bande dessinée y a toute sa place depuis plus 13 ans maintenant.

De fait également, l’équipe de BDM33 est très heureuse de célébrer comme invité d’honneur le très respectable Monsieur Nicolaou. Un artiste qui a su toucher plusieurs générations de lectrices et lecteurs de Pif le chien depuis 1958, à travers ses personnages indémodables de Placid et Muzo !

En tout et pour tout sur le plateau des Estivales 2018, 31 auteur(e)s se partageront la rencontre du public en dédicaces.

ANNABEL : http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9536, Jc BAUER : http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9494, Guillaume BOUZARD : http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9502, CALLIXTE, Albert CARRIERES, David CENOU, ALEXIS CHABERT, SHONG, DARICY, Emmanuel DESPUJOL, Patrick GOULESQUE, David GOUZIL, H.TONTON, Denis LAPIERRE, Ingrid LIMAN : http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9517 , Philippe LOIRAT, Bruno LOTH, Corentin LOTH, Jean Benoit MEYBECK : http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9509 , NICOLAOU, Laurent NOBLET, Jean-Denis PENDANX, Jean-Luc SALA : http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9511 , SANDRO, SULLY, Edmond TOURRIOL, Roger WINDENLOCHER,

Niko WITKO et NENA :

http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article9519, Emmanuelle ZICOT

Je suis la première désolée pour les artistes, dont leurs éditeurs n’ont pas daigné me faire parvenir un exemplaire de leur œuvre en service de presse ou ceux qui se sont fichus de ma tronche, voulant me faire croire qu’en recevant un ouvrage en format PDF, il était facile de tourner les pages !

Les Estivales ce seront aussi des expositions autour du thème du western.

Un atelier de Ström auteur de BD concernant l’écriture et le dessin sur papier.

Une troupe de Star Wars affrétée depuis Bordeaux viendra déambuler à plusieurs reprises depuis le marché de Montalivet jusqu’à la salle des sports où se tiendront les Estivales.

Un libraire et 6 bouquinistes vous offriront un large choix d’albums.

Les papilles ne seront pas oubliées.

Un resto jazz avec les auteurs aura lieu sur le lieu du festival à Montalivet, le vendredi soir 20 juillet, uniquement sur réservation auprès de Gilles et Marika (Hôtel de France de Vendays Montalivet, au 05 56 70 34)

Sur place, durant les deux jours et durant les horaires des Estivales, la restauration du public sera prévue pour bien se régaler.

Rien n’a été laissé au hasard…

Outre les animations déjà citées, cette année, nous aurons droit à deux innovations. La première, les billets de l’entrée aux Estivales ont été inspirés par l’affiche de Bouzard que vous retrouverez en mini format.

Mais aussi, je suis certaine que comme moi, vous avez toujours voulu vous glissez dans le feutre ou le pinceau d’un artiste et suivre les évolutions de son graphisme lors d’une dédicace et de fait, vous la réserver rien que pour vous. Cette année un vidéaste appellera des auteurs à dessiner en direct et leurs œuvres seront filmées et diffusées sur un écran à l’attention du public.

L’association BDM33, ce n’est pas seulement les Estivales une fois par an. Ce sont aussi des activités durant toute l’année. Des restos BD, des restos BD jazz, principalement au restaurent le Marin de Montalivet et chez Gilles et Marika à Vendays Montalivet où des auteurs sont invités à rencontrer le public et à festoyer ensemble dans une ambiance conviviale.

Ainsi par exemple, en 2018, David Gouzil, célèbre caricaturiste et dessinateur pour le numéro de fin de semaine du journal Sud Ouest, secteur médocain, s’en donna à cœur joie. Il nous a expliqué son mode de fonctionnement souvent dans l’urgence pour être raccord avec l’actualité. Il a été très heureux de dédicacer un ouvrage.

Récemment, ce fut au tour de l’artiste multipiste Gilles Pascal de nous livrer les secrets de son travail à la fois pour la télévision, mais aussi autour de ses ouvrage « Pin-ups » et « L’Irlandaise » devant à chaque fois un public ravi de découvrir l’envers du décor autour de l’axe de la BD si vaste et riche dans sa variété.

Sur le stand de BDM33, vous pourrez discuter avec des adhérent(e)s qui vous relaterons les réalisations de l’association. Des produits para-BD vous seront également proposé (affiches, ex-libris, cartes postales, marque pages, étiquettes et cuvée spéciale Estivales…)

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges à la prochaine édition des Estivales. Et ce, les 21 et 22 juillet 2018, sous le soleil exactement de Monta et que la fête de la BD commence dans la joie et la bonne humeur !

14 émes Estivales de la BD, les 21 et 22 juillet 2018 à Montalivet, salle des sports avenue de l’Europe, de 9 h à 19 h, dédicaces entre 10 h et 18 h, entrée 3 euros, gratuite pour les enfants, pour tous renseignements, tel : 06 83 49 04 86