1914-1918 : de Jaurès au soldat inconnu

C'est une œuvre monumentale

Le lecteur peut, au choix : feuilleter le document, chercher des informations, admirer les documents ou suivre le chemin que j'ai pris en lisant tout de la première ligne à la dernière.

C'est superbe et passionnant.

Les bénévoles de cette association ont commencé par préparer et animer une exposition de timbres et de cartes postales avant d'avoir l'idée de passer à l'édition d'une encyclopédie complète sur la grande guerre.

Vous y trouvez toutes les planches dessinées de Francisque Poulbot « La vie des français pendant la première guerre mondiale » ainsi que de nombreuses cartes postales qui représentent la dévastation de nombreux villages et villes durant cette guerre .

La guerre, des causes à l'armistice en passant par les batailles est présente sur les cartes et timbres postes...Il ne s'est pas agi pour les auteurs d'additionner les documents et de les exposer mais aussi d'expliquer les causes et le déroulé.....

Chacun peut avoir sa version et d'ailleurs les 10 exposants représentent 10 regards particuliers, en fonction des documents et du message que chacun veut faire passer.

Prenons par exemple le chapitre consacré aux monuments aux morts érigés dans les communes après le vote de la loi du 25 octobre 1919 :

Parmi les nombreuses cartes postales, aucune ne reproduit un des quelques monuments pacifistes existant.... par choix ou plutôt parce que ces cartes très particulières sont assez rares !?

Patrick Delvert, quant à lui, a élaboré un chapitre important intitulé : « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? ».

Il a rappelé les progrès et reculs en France à partir du siècle des Lumières avant d'évoquer les raisons qui ont conduit les grandes puissance à organiser conflit quasi mondial, particulièrement meurtrier....

Rien n'est éludé : ni le revirement des « socialistes » qui dans leur grande majorité choisissent avant et surtout après l'assassinat de Jaures de développer dans leur propre pays une politique va-t-en guerre, ni les victimes de la guerre et les profiteurs.

« Au total, sur dix hommes ayant de 20 à 45 ans en 1914, deux étaient morts en 1918, quatre étaient infirmes ou assistyés, et les survivants seront définitivement marqués par le traumatisme des combats »

Dans cette monumentale encyclopédie, le lecteur a à sa disposition des timbres représentant des généraux, des politiciens et des auteurs célèbres qui ont été des acteurs à titres divers ….

celui qui m'a le plus touché, c'est celui représentant Anatole France et cette phrase qu'il prononça :

« On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels et des banquiers. »

Jean-François Chalot