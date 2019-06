19ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya

Ce week-end, non loin du métro Porte Doré à Paris, près de la Pagode de Vincennes, se déroule la 19ème édition d'un festival dédié aux cultures des pays himalayens, aux échanges interculturels, à la paix et au dialogue. Il se déroulera du vendredi au dimanche 14, 15 et 16 juin 2019 et comporte de nombreux intervenants liés à la culture tibétaine.

Du 14 au 16 juin 2019, à Paris, se tient la 19ème édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l'Himalaya. Manifestation de la Maison du Tibet depuis l'an 2000, elle permet de découvrir les cultures des pays himalayens, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et l'Inde. Elle a lieu Route de la ceinture du Lac Daumesnil, à Paris 12e à côté du Lac Daumesnil non loin de la Porte Dorée.

Le vendredi 14 juin 2019, se tiendra un Concert Free Tibet de 19h à 2h du matin, avec HILIGHT TRIBE, Regal Trip, Watt The Fox, Tekemat et Zalem Delarbre

Le samedi 15 juin, le festival débute à 11h30. Des artistes et intervenant liés au Tibet se produiront. Ainsi, Karen Bouteloup qui étudia auprès de maîtres yogis en Inde et au Népal enseignera le yoga, le samedi à 17h et le dimanche à 17h50.

Valérie Lobsang-Gattini qui découvrit les monastères tibétains à l'âge de 10 ans, au Laddakh enseignera le Lu Jong, une pratique issue de la médecine et du Tantrayana tibétains, le samedi à 12h et le dimanche à 16h40.

Acharya Lobsang Tsering qui étudia neuf ans à l’Université Centrale des Etudes Tibétaines à Vârânasî en Inde, où il reçu le titre d’Acharya (doctorat), avant de rejoindre la France, partagera ses connaissances en matière de méditation samedi à 14h et dimanche à 12h.

L’équipe du Soleil d’Or animera des séances du yoga des yeux, méthode de relaxation contre la fatigue oculaire pour maintenir ou améliorer la vue samedi à 18h et dimanche à 16h.

Des moines danseront le Cham, danses sacrées du Cerf (Shawa en tibétain) et du Chapeau Noir, samedi à 18h20 et dimanche à 12h30. La Communauté tibétaine de France réalisera aussi des danses traditionnelles samedi à 12h15 et 17h15 et dimanche à 14h et à 19h

Po Nyima, Nyi Thondup, né au Tibet en 1953, réfugié en Inde à Dharamsala, avant de rejoindre la France en 1962, chantera en Tibétain avec des influences de la chanson française, samedi à 15h30.

Renée Sunbird qui étudia le sanskrit et la philosophie asiatique à l’Université de Vienne, mais aussi la musique indienne, interprétera des extraits de son album en français, « Bleu profond », qu’elle chantera de sa voix envoûtante et son fidèle ukulélé le samedi à 14h40.

Hors Humain, détenteur du record mondial du choc thermique, écrivain et poète (Membre et récompensé par l’Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres), maître du souffle et du positionnement dans l’espace, amènera son univers de critique social et « d’imaginocratie » au festival cette année pour ouvrir le concert « Free Tibet » le vendredi soir et prendra la scène le samedi après-midi également en soutien à la préservation de la culture tibétaine.

Tina, professeur de danses orientales et danse indienne de style Bollywood partagera avec ses danseurs son amour de la musique et la danse indienne le samedi 14h et le dimanche à 18h.

Un duo bengali musical ouvrira la soirée de partage musical avec des airs doux et vifs de flute indienne accompagnée de tablas le samedi à 19h.

Namgyal Lhamo, "Le Rossignol du Tibet", l'artiste du Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA), fera vibrer des airs tibétains pendant le concert le samedi soir à 19h45, accompagnée par un luth tibétain (Dranyen).

Deux jeunes chanteurs se produiront également. Il s’agit de Tenzin Sowang, né à Lhassa, ayant étudié au TIPA en Inde et de Lobsang Delek né au Tibet, où il chantait des chansons politiques, avant de se réfugier en Inde. Puis, Dj Kunga se décrivant comme un passionné de musique qui adore expérimenter différents types de musique concluera la soirée du samedi.

Des conférences sur la méditation seront animées notamment par le Geshé TenDhar du monastère de Séra Mé en Inde et des moines du monastère de Gaden Jangtsé Tsawa Khangtsen.

Nicolas Sihlé, chercheur et directeur du Centre d’études himalayennes (CNRS) donnera une conférence sur les tantristes, des religieux non monastiques tibétains spécialisés dans les rituels tantriques puissants.

De plus, le festival présente de nombreux stands d'artisanat d'art et de produits traditionnels, un grand choix de livres sur le Tibet et les cultures de l'Himalaya, des associations de soutien à la cause tibétaine, des centres bouddhiques, voyagistes, etc. Des animations sont prévues dont des danses et musiques tibétaines, des démonstrations de calligraphie, la présentation de chiens de nomades tibétains. La restauration traditionnelle est en continu dans les échoppes de l'enceinte de la Pagode de Vincennes.

Pour plus d'information : https://www.festivalcultureldutibet.com/programme-festival-11-12-juin