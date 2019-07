30 ans après l’URSS : la Nouvelle Propagande anti-russe hollywoodienne

"Les Russes" font d'excellents méchants dans James Bond, et pas que dans James Bond puisqu'ils continuent de servir - plus généralement avec leurs camarades slaves d'Europe orientale - de raclures truandes, par exemple dans xXx ou tel Fast'n furious. On aurait pu les étudier, mais c'est un film avec des vedettes plus communes (Charlotte Rampling, Jeremy Irons ... ) que j'ai préféré : Red Sparrow. C'est incroyable. Le film ne vaut pas grand'chose, mais il réactive des poncifs antirusses. La Russie était l'autre de l'Occident avant 1990, c'est-à-dire sa meilleure ennemie et sa pire amie. A la chute du mur de Berlin (1989) et celle du bloc de l'Est (1991), on a cru que c'était fini. D'ailleurs, la Russie est aujourd'hui un pays capitaliste. Mais il n'est pas sûr que l'URSS n'a pas fait de capitalisme d’État, au contraire. Nous avons nos GAFAM aujourd'hui, et Facebook avec sa monnaie, entreprises de dimensions étatiques. C'est du pareil au même, non ?



Source développeur

L'Armée Rouge encerclant Lady Liberty.

En deux mots

Red Sparrow met en scène la Russie contemporaine. L'oncle de l'héroïne travaille pour les services secrets. Salace devant sa beauté, c'est le salaud-malin de base. Il profite de la faiblesse financière de sa nièce pour l'enrôler dans une mission à caractère sexuel. Durant cette mission, elle voit trop de choses pour ne pas être recrutée ou éliminée. Évidemment, elle choisit le recrutement.

Pendant ce recrutement, les recrues doivent réaliser des choses à caractère sexuel. C'est le truc des Red Sparrow (moineaux rouges). Entre autres, la nudité publique, sous l'égide d'une matronne russe. Notre héroïne ne se laisse pas faire, rebelle, et comme par hasard son indiscipline est prise pour du tempérament. Elle faisait preuve de compétence, vous comprenez, sinon il n'y aurait pas eu de film.

Elle est envoyée pour sa première mission : séduire un gentil Américain, soupçonné d'être un espion. Comparé à l'ambiance russe malsaine, l'Américain est enfantin et doux. Il a la chance de pouvoir prendre des initiatives invraisemblables pour un espion. L'héroïne finit par lui faire l'amour avec des sentiments. Mais l'Américain sait que c'est une espionne russe. Elle veut jouer les agents-doubles, et l'Américain croit sa sincérité de traîtresse. Hélas, les agents-doubles sont toujours à craindre, avec du bon sens, puisqu'on ne sait pas pour qui ils roulent, mais là ça va. Elle aime sa mère personnelle, pas sa mère-patrie !

De ce côté le film ne réserve pas de surprise. Il en réserve une sur la fin, qui ne le rend pas insupportable à regarder. Et puis les acteurs sont connus. Le récit est soigné.

Un film manichéen de propagande

Mon résumé suggère déjà des éléments. Tout est fait pour que l'Occident semble jovial. Cette jovialité est prise pour la liberté, alors qu'elle est très immature et insensée en termes de risques. C'est un film de propagande !

La Russie actuelle est dépeinte comme une prison qui ne dit pas son nom. Par contre, ses méchants sont niais et ne voient rien venir, alors que l'héroïne est régulièrement douteuse avec eux. Et novice, il ne faut pas l'oublier !

"Le Russe" incarne tous les travers du machisme : c'est un repoussoir pour la femme en général comme l'homme occidental en particulier. Mais "la Russe" n'est pas en reste : elle incarne tous les travers du cliché de la femme soumise à son mari.

C'est un film de propagande, car il est manichéen. Même si la trajectoire de ses protagonistes l'est moins, ce qui ne le rend pas insupportable à regarder. Le fond est manichéen. Et remarquez comme l'opération a toujours été la même, avec toutes les autres races ou nations de la Terre : on récupère "la Noire", "la Beur", etc. en laissant leurs confrères sur le carreau, afin d'humilier le masculin à dessein.

Une femme bad ass

L'héroïne incarne le stéréotype d'une femme batailleuse, capable d'user de tous les stéréotypes d'atouts féminins (charmes, affûts, abus de confiance, tromperies). Comme d'habitude, en fait, il s'agit d'une démonstration de force (d'une performance). Il n'y en a que pour la performance, peu importe le sexe ou le genre au cinéma.

Dans le scénario, c'est légitimé par le manichéisme bien sûr. Il faut "écraser l'infâme !" Mais sans esprit.

C'est quelque chose que l'on remarque de manière générale avec la paritarisation dans le monde occidental (votre serviteur est avant tout post-féministe paritariste en ce qui le concerne, philosophiquement parlant, c'est-à-dire hors politique de quotas ou discrimination positive, au-delà du féminisme qui convoque finalement un sexe à l'heure du genre, encore qu'il reste différentialiste biologiquement en ce paritarisme post-féministe) ... je voulais dire que l'on remarque deux choses sur le fond :

1. Les concurrentialisme et mimétisme femme > homme, où il faudrait que la femme soit aussi voire plus capable que l'homme en tout, ce qui est différentiellement dubitable encore qu'il existe des tactiques et des méthodes permettant de se concurrencer diversement. C'est-à-dire que tant qu'il y a besoin de concurrence, il n'y a pas liberté d'esprit, à savoir libération réelle ("l'émancipation de la femme", c'est in fine une délivrance spirituelle apaisée) ;

2. Que, pour le meilleur et pour le pire, "la femme" (qui n'existe pas en soi, pas plus que "l'homme") - disons des femmes ont les mêmes travers que des hommes.

Le genre de travers depuis lesquels raisonne débilement tout le "féminisme transgenre" contemporain, littéralement règne de la sottise à l'état pur (par exemple à déconstruire le genre tout en valorisant les caractères féminins sur la base d'une hostilité aux caractères masculins imputés à l'héritage).

Les héroïnes, généralement, bénéficient des mêmes effets de manche scénaristiques que les héros ; alors je remercie le féminisme en général, de m'avoir ouvert les yeux là-dessus car, en effet, tant que c'étaient des hommes, j'avais tendance à me complaire dans ce mauvais cinéma que je ne supporte plus aujourd'hui : mauvais, non au titre du masculinisme, mais du crétinisme dont les héroïnes font autant preuve !

