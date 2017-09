40 citations pour piéger les pédants (4e volet)

@Fergus

Pas de souci Fergus, tout le monde sait que vous n’êtes pas antisémite, vous ne vous rabaisseriez pas à haïr ou mépriser qui que ce soit. Vous valez mieux que ça, donc ne vous inquiétez pas.





Cependant, faites quand même gaffe à pas tomber dans le piège des gros clichés, sous prétexte que les intéressés se moquent gentiment d’eux mêmes, genre les blagues sur les Juifs qui tournent forcément autour du thème de l’argent, comme si les Juifs avaient tous plein d’argent, ou que leur seule préoccupation, c’était l’argent, ou qu’ils sont forcément radins, ou, autre cliché bien lourd, un extrait d’un texte écrit par un Africain, qui provient forcément d’un conte. Comme si la littérature africaine n’avait produit que des contes (avec des lions et des gazelles, bien évidemment...)





Le problème, c’est qu’il y a tellement de racisme profond dans nos sociétés (sans que les gens se rendent compte eux mêmes qu’ils sont racistes, ils jurent qu’ils ne le sont pas) qu’un Noir ne va pas prendre de la même façon une vanne sur les Noirs si c’est un Noir qui la fait, ou si c’est un Blanc qui la fait. Et c’est tout à fait compréhensible. Ceux qui ne parviennent pas à comprendre ça, c’est qu’ils ont un petit pois à la place du cerveau.





De plus, si par exemple une personne non originaire d’un pays Arabe va glousser devant une personne d’origine Arabe et lui balance « ouai, vous, les Arabes, vous êtes tous les voleurs. Mais noooooon, j’plaisaaaaante ! Oh la la, t’es vraiment parano comme mec, on peut vraiment plus rien dire sans se faire traiter de raciste ! T’as vraiment aucun sens de l’humour, ou quoi ?? Et la liberté d’expression, alors, t’en fais quoi ? », non seulement il fait subir au mec du harcèlement moral, mais faudra qu’il accepte ensuite que le mec d’origine Arabe, il ait le droit, en retour, de se moquer de lui, et je serais prête à parier que sa réaction sera plutôt du genre : « ben s’il est pas content, celui là, qu’il retourne dans son pays » (même si son pays, soit dit en passant, c’est la France, mais bon, ça, c’est peut être trop demander à ce mec de le comprendre...)





De toute façon, sur Agoravox, il est désormais autorisé de se moquer de tout le monde (sauf de soi-même bien sûr, comme je l’explique plus haut) voire de détester tout le monde, et ensuite hurler au scandale si on vous dit que vous allez trop loin. Ces gens là vont se croire autorisés à faire toutes sortes de vannes, sur les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Musulmans, les ceci, les cela, en mettant en avant la liberté d’expression, le droit à l’humour etc, voire même déverser leur haine, et ensuite traiter les personnes concernées de parano...

Ils y a désormais des gens, notamment sur Agoravox, donc, qui font littéralement campagne, qui cherchent à manipuler les autres, pour parvenir à obtenir que, lentement mais sûrement, la parole raciste, antisémite, anti musulman, anti ceci ou cela, se décomplexe totalement.





De toute façon, le seul fait que certains pensent avoir le « droit » de se moquer des autres en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur apparence physique, ou je ne sais quel autre prétexte, est méprisable.





Le meilleur humour, le plus intelligent, est celui qui consiste à se moquer de soi-même. Et uniquement de soi-même.