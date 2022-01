40 citations pour piéger les pédants (6e volet)

En novembre 2013, dans un article intitulé 40 citations pour piéger les pédants, je donnais un outil ludique à ceux qui ont à cœur de démasquer, et le cas échéant de confondre, les imposteurs prompts – notamment dans la vie professionnelle – à faire état en toutes circonstances de leurs immenses connaissances...

Bibliothèque Strahov (Prague)

Comme je l’indiquais dans le préambule de ce 1er volet de citations, j’ai exercé plusieurs métiers qui m’ont conduit à produire des documents de différentes natures (plans de formation, courriers divers, cahiers des charges) dans lesquels, par espièglerie, j’insérais toujours – en exergue et de manière bien visible –, une fausse citation, tout droit sortie de mon imagination. Or, il se trouvait presque toujours quelqu’un pour m’affirmer avoir lu le roman ou le traité d’où était tirée ladite citation.

Étonnant, non ? Mais si je me délectais de mon piège à pédants, que le lecteur se rassure : je le faisais in petto en réprimant sourires narquois et remarques moqueuses. Moins pour ménager la susceptibilité de ces personnes imbues de leurs prétendues connaissances que pour assurer la pérennité de mon stratagème. Qui plus est, j’ai toujours détesté faire perdre la face à mes interlocuteurs, aussi infatués d’eux-mêmes qu’ils aient pu être.

Si le cœur vous en dit, tentez l’expérience en rédigeant vous-même vos propres « leurres apocryphes », une manière parmi d’autres d’égayer votre existence professionnelle, tout particulièrement si elle est constituée de tâches austères. Cela dit, peut-être manquez-vous de temps. C’est pourquoi, à toutes fins utiles, je vous soumets dans ce 6e volet 40 fausses citations originales qui s’ajoutent à celles du 1er volet (mis en lien dans le chapeau de l’article) et des deux qui l’ont suivi peu après : 40 nouvelles citations pour piéger les pédants (novembre 2013) et 40 autres citations pour piéger les pédants (décembre 2013). Sans oublier 40 citations pour piéger les pédants (4e volet), publié en septembre 2017, et 40 citations pour piéger les pédants (5e volet), mis en ligne en avril 2019.

201) « Le papier qui vole dans le vent n’est pas un oiseau pour autant. » Ousmane Sissoko (Le griot de Diakaba)

202) « Entre un mari trompé et l’amant de sa femme, c’est le second qui souffre : lui seul a conscience d’être cocu ! » Imanol Mendiburu (Le coiffeur d’Ustaritz)

203) « Il est aussi indécent d’exhiber sa culture que ses sous-vêtements. » Abigail Fenwick (Angus le chanceux)

204) « L’homme est un curieux animal : n’être pas porté sur la gastronomie laisse indifférent ses congénères ; n’avoir aucune appétence pour le sexe déclenche leurs moqueries. » Jakob Odermatt (Les remparts de Lucerne)

205) « Imaginez ce que serait la souffrance des riches s’ils étaient privés du spectacle des pauvres ! » Nazim Yilmaz (Gülay et les Trente oiseaux)

206) « S'adresser à un valet uniquement lorsqu'on a besoin de lui alors que l'on ignore sa personne le reste du temps, comme s'il était transparent, relève de la condescendance, même si elle n'est perçue comme telle ni par le maître ni par le valet, les deux étant enfermés dans des préjugés de classe. » Arkadi Lebedev (Le sang des Romanov)

207) « La brève existence de Magnus a pris la forme d’un torrent impétueux. Celle de sa sœur Hanna d’une rivière nonchalante. » Mads Birkeland (Les neiges du Telemark)

208) « Nous portons tous en nous une part de naïveté qui nous fait écouter le chant des sirènes, et une part d’orgueil qui nous empêche de reconnaître que nous avons été abusés. » Gwendal Salaün (La vipère du Stang)

209) « Tout homme qui se met au service de la Finance accepte implicitement de devenir un fauteur de guerre ou un destructeur de l’environnement. » Livia Padovani (L’or des Stradella)

210) « Comme ils maîtrisent le web et qu’ils se sont engagés à colporter les pires mensonges par haine des gouvernements en place, ils se nomment abusivement "résistants" alors qu’ils sont souvent pires que ceux qu’ils prétendent combattre. » Azariah Shapiro (Plongée au cœur de la galaxie complotiste)

211) « Le mariage est un lien soluble dans les produits ménagers et les flatulences. » Markus Holzbauer (Le batelier du Chiemsee)

212) « Se tuer au travail est absurde alors qu’il y a tant de moyens d’en finir en quelques instants sans souffrance. » Eugène Carpentier (Le parfum d’Hélène)

213) « L’alcool détruit le foie. L’argent détruit le cœur. » Euphrasie Sangaré (L’audacieux pari d’Aissatou Diallo)

214) « Les Anglais ont inventé le fair-play pour masquer leur perfidie naturelle. » Joop Zwartvaegher (Les tulipes de Kampenhout)

215) « Il est admis que l’on peut refaire sa vie. Dommage que l’on ne puisse refaire sa mort ! » Solveig Heyerdahl (Les oies de Sandhamn)

216) « Ne vous faites pas d’illusions, Takumisan, être libre pour un humain, ce n’est pas voler comme le papillon où bon lui semble, c’est pouvoir choisir entre différentes formes d’aliénation. » Haruhiko Yamasaki (La sagesse du tanuki)

217) « L’une des meilleures illustrations de la duplicité des politiciens réside dans le regard qu’ils portent sur les instituts de sondage : selon que les enquêtes leur sont favorables ou pas, les sondeurs sont portés aux nues ou voués aux gémonies. » Clovis Lascombes (Grand soir ou Grande illusion ?)

218) « On a coutume de voir les vieux comme des sages. C’est une erreur : nombre d’entre eux sont restés de parfaits abrutis. » Arkady Kuznetsov (Légendes de la toundra)

219) « Au risque d’être triviale, sachez que les pires ennemis du randonneur dans un refuge ne sont ni le froid ni le mal des montagnes, mais les ronflements et les pets de ses compagnons. » Sarah Zingerle (Le tumulte du Trümmelbach)

220) « En politique, l’expérience est souvent impuissante à prévenir les fautes de stratégie, et cela du fait de la prédominance de l’ego sur la raison. » Hannah Kupferschmidt (Le renard et la fouine)

221) « Il en va de l’éternité des neiges comme de celle des académiciens : tôt ou tard, les premières redeviennent de l’eau et les seconds de la poussière. » Ludovic Malglaive (Le murmure de la Nonette)

222) « L’imagination de l’homme atteint des sommets lorsqu’il décrit les motivations de ses actes. » Gianluca Sammartini (La veuve de Pitigliano)

223) « La différence entre une personne intelligente et une personne idiote, c’est que la première est assaillie de doutes alors que la seconde est pétrie de certitudes. » Demetrios Kyriasis (La veuve joyeuse de Naxos)

224) « Croire aux pronostics hippiques est aussi hasardeux que croire à la vie éternelle. » Helmut Augenthaler (Moi, citoyen de la république du Goulot)

225) « Au théâtre, il arrive que les acteurs subissent des lancers de tomates ; au cinéma, ce sont les spectateurs qui sont exposés à des projections de navets. » Clodomir Absalon (Les fantômes de la Galerie Montpensier)

226) « Le mensonge est la fleur d’un arbre stérile. » Herisolo Rakotomanana (Le tombereau de Tamatave)

227) « Les principales armes d’un politicien en campagne sont le sourire et l’assurance. L’image prenant le pas sur le son, la vacuité de leur discours passe inaperçue. » Antoine Cazaubon (Conseils à un ambitieux)

228) « Celui qui ne répond pas à un imbécile est soit très intelligent, soit muet. » Trinh Minh Châu (Le temple oublié)

229) « En politique, le plus sûr moyen d’échouer est de vouloir séduire tous les électorats. » Sithembile Mathebula (Dans les pas de Madiba)

230) « Le printemps est à l’hirondelle ce qu’est le saucisson à la rondelle. » Gwendal Huon de Kerprigent (Les cols des mousses)

231) « C’est dans la peine et les ennuis que l’on mesure l’attachement des amis. » Shapour Ashrafi (Les koukous de Maryam)

232) « Mieux vaut casser sa pipe après 30 ans de vie intense que passer 80 ans à périr lentement d’ennui. » Kalle Isomäki (Sepi Salonen, sors de ce corps !)

233) « Il n’y a pas que la cuisine qui puisse être indigeste : nombre de livres le sont également. » Madeline Bolduc (Les ti-culs de Saint-André)

234) « Où est la sincérité ? La plupart de nos rapports sur les réseaux sociaux sont de nature purement narcissique. » Arantxa Sotomayor (Je te like, tu me likes)

235) « Lorsqu’une femme de 50 ans dit à une amie de son âge qu’elle est restée magnifique et que l’autre lui répond que ce n’est malheureusement pas réciproque, les deux mentent. » Wang Zhen (Les délices de Chaoyang)

236) « La seule pièce de la maison vers laquelle il m’arrive de courir, c’est le petit coin. » Antoine Simonpietri (Le mausolée des Grimaldi)

237) « Que Dieu prétende nous faire payer l’addition au terme de notre vie est scandaleux : nous avons déjà payé sur Terre, et pour beaucoup d’entre nous au prix fort. » Avelino Pessoa (L’adieu aux cons)

238) « Le cerveau est un organe remarquablement adapté aux besoins : il fonctionne parfaitement dans la vie privée d’un député et se met en sommeil dès que cet élu est assis sur son siège au parlement. » Ashling Fitzpatrick (Welcome to The Lamb and Flag)

239) « Naguère, la mémoire servait à se souvenir des belles choses. Désormais, elle sert à se souvenir des mots de passe. » Alistair Murphy (Le journal d’un geek)

240) « Il y a des limites à l’intelligence, il n’y en a pas à la stupidité. » Radjiv Banerjee (Les conquérants de l’impossible)

L’expérience vous tente ? N’hésitez pas, lancez-vous dans cet exercice ludique...