A Bourges, le Printemps invite une nouvelle fois à la découverte

Fidèle à ses valeurs, le Printemps de Bourges propose une programmation toujours aussi riche et originale, en faisant la part belle à l’émergence artistique et à la mise en lumière de nouveaux talents.

Printemps de Bourges 2023

Entre artistes confirmés, promesses de l’année et révélations de demain, près de cent-cinquante artistes et trente-quatre Inouïs seront au rendez-vous dans les salles de Bourges. Pas moins de deux-cent-cinquante artistes joueront sur les scènes ouvertes et dans les bars de la ville qui devient, pendant une semaine, une véritable cité de la musique.

Pour cette nouvelle édition (la 47ème) des talents confirmés sont au rendez-vous. Immédiatement identifiable par sa coupe de cheveux, -M- Matthieu Chedid est désormais vêtu de violet et fait plutôt penser à Prince. Il fera l’ouverture du festival, en révalité. Emilie Simon fêtera les vingt ans de son premier album, album intemporel qu’elle a revisité dans une version électronique et en solo. Juliette Armanet, une des chanteuses les plus fascinantes de sa génération, mettra le feu à la scène. Amoureuse enflammée, pyromane disco et conteuse de désirs incandescents, elle présentera son splendide second album : Allumer le feu 2.

Les nouveaux talents sont au coeur du festival, notamment Zaho de Sagazan, jeune chanteuse qui confirme tout le bien qu’on pensait d’elle avec la récente sortie de son premier album : La symphonie des éclairs.

Créations inédites et cartes blanches sont aussi au programme. Cette année, trois albums emblématiques sortis en 1972, Ziggy Stardust, Transformer et Harvest, seront revus par Léonie Pernet, Silly Boy Blue et La Maison Tellier, de quoi ravir la curiosité du public, qui sera convié pour l’occasion à l’Eglise Saint Pierre, nouveau lieu ouvert aux concerts. Thomas de Pourquery, saxophoniste de jazz à la curiosité sans bornes, aura carte blanche pendant trois jours au Palais Jacques Coeur. Prêt à partir à l’aventure ?

Le rap, qui a toujours eu une place importante au festival, sera le thème de l’Exclamation de cette année. Exposition de vinyles, livres et photos, projections cinématographiques et concerts célébreront 40 ans de rap français.

Enfin, Les Inouïs, le plus important dispositif de repérage des jeunes artistes, suscite toujours autant d’attention auprès des professionnels et des journalistes.

Pour tous ceux qui ne peuvent aller à Bourges, France inter sera en direct vendredi et retransmettra les concerts de Flavien Berger et de Jeanne Added ainsi que des extraits des créations originales Trilogie 72 : Ziggy Stardust et Transformer, et le spectacle Désir(s) d’Oxmo Pucino.