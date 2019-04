A Bourges, le Printemps sera Européens !

Le festival va bientôt prendre possession de la ville, dans laquelle résonneront, le temps d’une semaine, les musiques des artistes qui feront l’actualité des saisons à venir. Depuis quelques années, l’offre culturelle du festival s’est enrichie avec un programme de rencontres et de réflexions sur des thématiques de société. Pour cette nouvelle édition, notre avenir européen sera au centre des discussions.

L’Exclamation Européens ! cherchera à présenter la citoyenneté européenne sous un jour plus proche, plus pratique et plus positif. Barbara Hendricks en est l’invitée d’honneur et viendra témoigner sur sa vision européenne. La cantatrice américaine vivant en Suède avait lancé le 21 mars 2017, un appel à la mobilisation pour la défense des droits humains devant le Parlement Européen.

Des acteurs de la société civile, des journalistes et des artistes se retrouveront autour d’une thématique différente chaque jour : les migrations, l’éducation, l’écologie et les drogues, thématique renforcée par une projection cinématographique qui abordera ces mêmes thèmes. La discothèque de Radio France exposera une partie de sa collection et le Bureau Info Jeunesse de la ville de Bourges présentera les nombreuses possibilités de mobilité en Europe.

Autre sujet de discussion, les Rendez-vous demain !, dont l’objectif est de nous plonger dans le futur de la musique et de la création culturelle. Un artiste, un chercheur et un responsable Recherche et Développement livreront leur vision des pratiques culturelles et musicales des prochaines années.

La Place Séraucourt est le lieu incontournable du festival. La Maison Printemps et le RIFFX Studio, sont les points de rencontres entre les festivaliers et le festival : expositions, animations et dédicaces d’artistes, ateliers d’initiation musicale, découverte des métiers du spectacle, … sont présentés pendant toute la semaine. Sur la place également, la Grande Scène en accès libre, qui accueillera mardi le concert d’ouverture du festival avec Jérémy Frerot et Samedi, Pigalle et son chanteur emblématique, François Hadji-Lazaro, qui nous emmènera dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, mais attention, « le patron a un flingue pour l’ingénu qu’en voudrait à la tirelire ». Avec les deux autres scènes et le Printemps dans la ville, ce sont près de 500 concerts en accès libre qui sont proposés.

Coté programmation, les habitués retrouveront les deux soirées rap, Rap2DayZ, la Happy Friday et la Rock’n’Beat pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit. A l’issue du festival, les lauréats des « Inouïs », dispositif de repérage des artistes de demain, seront annoncés. La sélection de cette année est à découvrir ici.

Un des points forts du festival est la création artistique. Pour cette édition, sept spectacles inédits seront proposées. Un hommage sera rendu à Alain Bashung, qui avait interprété l’album concept de Serge Gainsbourg l’Homme à la Tête de Choux avec une chorégraphie de JC Gallotta. Les enfants et les amis de Jacques Higelin, se réuniront pour célébrer l’artiste disparu l’an dernier et programmé de nombreuses fois au festival. Molécule et Youssoupha proposerons une expérience inédites de leur concert adaptés pour l’occasion à l’ambiance d’une petite salle. Claire Diterzi, Arnaud Rebotini et Rodolphe Burger présenteront aussi leur nouvelle création.

L’ensemble de la programmation est accessible ici.