A bout de souffle

Livre de dessins de Richard Nagy

imprimerie : PUB SUD

39 rue Roussy

30000 Nîmes

Richard Nagy, aide-soignant à l’hôpital, publie ses meilleurs dessins réalisés pendant le grand confinement

Richard Nagy travaille au service de psychogériatrie.

Il aime à la fois son métier et le dessin.... Quand les deux se combinent et c'est souvent le cas dans ses livrets, cela donne une œuvre comme celle-ci, sensible, vraie et porteuse de messages, voire d'espoir même si parfois c'est difficile.

Il y a cette aide soignante portée par un policier casqué qui lève le poing de solidarité...

La légende va droit au cœur : « A Nîmes des policiers ont déposé leurs casques et ont applaudi le cortège des soignants. »

D'autres sont sur un autre ton, c'est cela la diversité des situations : un policier humaniste et un journaliste représenté au chevet d'une vieille dame qu'il interroge, avec ce commentaire qui fait mal aux tripes mais qui reflète la réalité : « Christophe Barbier estime que la mort de quelques vieux ne justifie pas le confinement. » !

Ses 34 dessins, tous travaillés, admirables et touchants sont tous commentés avec des phrases percutantes ou parfois avec un simple sous-titre qui résume.

Je n'ai jamais rencontré Richard mais nous conversons par courriels et il m'a illustré plusieurs livres avec beaucoup de gentillesse et bénévolement.

L'auteur qui a vraiment du talent dessine aussi sur d'autres thèmes que la santé : la solidarité par exemple ou les droits del'enfant, entre autres....

Le livre est vendu au prix de 9 € et pour le commander , il faut laisser à l'auteur un message personnel sur sa page facebook :

https://www.facebook.com/nagy.dessinateur

Jean-François Chalot