« A Droite A Gauche » Huster & Laspalès en Joute latéralisée au Comédia

Paradoxalement, cette pièce de Laurent Ruquier est d’autant plus appréciable en reprise 2018 qu’elle n’est désormais plus synchrone avec la recomposition des enjeux politiques.

C’était, pourtant, en surfant sur une actualité encore récente que l’auteur avait eu l’idée de confronter idéologiquement ce qui pouvait constituer le parfait vade-mecum de chacun des deux partis traditionnels représentatifs.

Mais maintenant que les cartes électorales ont été rebattues, droite et gauche n’ont plus l’apanage de structurer les rapports de force en présence et, néanmoins, leur prisme relationnel maintient des schémas de pensée que tous les citoyens conservent, à leur insu, pour évaluer les opinions relatives à l’air du temps ainsi qu’à la persistance des réalités objectives.

En cette fin de tournée théâtrale, la dualité Huster-Laspalès n’aurait aujourd’hui plus qu’un seul unique objectif partagé à parité :

Il serait nécessaire qu’au terme de la présente représentation, toute problématique domestique soit résolue afin de laisser place à un fonctionnement « En Marche » !

Ce qui, bien entendu, permet à l’auteur de faire rire le public grâce à un clin d’œil avec la politique ainsi réactualisée à moindre frais.

En résumé, Franck, artiste bobo, a convoqué en urgence Paulo, artisan chauffagiste, pour que celui-ci répare la chaudière de sa maison bourgeoise et qu’ainsi cette propriété ne soit point en manque d’eau chaude durant le week-end à venir.

Les statuts sociaux respectifs des deux protagonistes vont rapidement supplanter la priorité qu’ils portent chacun à la réussite de cette « opération de survie » :

L’un stressé et tranchant, l’autre débonnaire et fataliste révèlent, dès les premiers mots échangés, des comportements tellement différenciés que nécessairement leurs échanges verbaux vont se démarquer de la simple relation commerciale pour aboutir à dévoiler leurs « états d’âmes ».

C’est ainsi, qu’à fronts renversés, l’un plein de compassion pour la cause sociétale affichera une exigence d’harmonie avec le résultat escompté alors que l’autre, soucieux d’être en cohésion avec son métier, n’aura de considération qu’à hauteur de la tâche à accomplir.

Cependant au-delà des clichés pouvant décrire des convictions primaires et secondaires se confrontant dans une dialectique de comptoirs de café, c’est davantage un éventail de points de vue qui va se développer avec, d’un côté, une attitude en porte-à-faux selon des idées utopiques mal assumées, et, de l’autre, celle du bon sens poussé jusqu’au simplisme induisant une ironie à peine dissimulée face aux contradictions emberlificotées de l’adversaire.

Dire que Régis Laspalès se comporte comme un poisson dans l’eau, au vu de sa confrontation à une famille en pleine décomposition morale devant la posture paternelle alambiquée, apparait comme une sensation fort drolatique pour le spectateur d’autant plus que, dans ce rôle du pater familias, Francis Huster est contraint de forcer son personnage, tant celui-ci a des difficultés pour étayer une cohérence crédible.

En ratissant tous les sujets de débats à la mode du politiquement correct, les deux compères s’affrontent devant un patron de PME, un médecin, un fils, une épouse tous consternés d’observer que le défenseur de la gauche se perd en contradictions et que celui de la droite n’a qu’à se baisser pour ramasser les marrons du feu.

C’est alors que Laurent Ruquier lance son « scud » destiné à se faire pâmer tous les beaux esprits en mal de jeux de mots à ersatz métaphysique :

La métaphore du miroir renvoyant à l’entendement une symétrie latéralisée, trompe la main gauche en lui faisant croire qu’elle est de droite et vice versa. Haro donc sur le mensonge du miroir puisque celui-ci, par essence, devrait donner l’exemple de la réflexion !…

Au-delà du risque de confusion, il ne reste plus alors aux artistes qu’à saluer en effectuant une pirouette finale en charge de rappeler que, faisant fi de la droite et de la gauche, l’art du Théâtre, lui, ne connaît qu’un seul système de référencement, celui de se situer par rapport à Cour & Jardin. C’est tellement plus chic !



A DROITE A GAUCHE - **.. Theothea.com - de Laurent Ruquier - mise en scène Steve Suissa - avec Francis Huster, Regis Laspalès, Charlotte Kady, François Berland, Jesse Rémond Lacroix & Olivier Dote Doevi - Théâtre Comédia