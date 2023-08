A la découverte d’un instrument : le basson...

@Grincheux

Les bassonistes ne sont d’ailleurs pas les seuls à m’époustoufler

quand on sait la quantité de travail, la discipline et la patience qu’il a fallu pendant des année à un musicien d’orchestre symphonique pour se retrouver totalement soumis à un chef d’orchestre et transparent pour les spectateurs-auditeurs qui n’ont d’yeux que pour la diva, le soliste et le maestro, je me disque non seulement la pysramide sociale se retrouve partout, mais qu’en plus ils doivent être propres sur eux et mettre leurs habits du dimanche pour les concerts en public.

C’est un peu comme les « maitres d’hotel » sur ce plan-là, mais l’entrainement est plus long. Il faut commencer dès l’enfance.