À propos des expéditions danes, qui s’emparèrent du mode de vie romain, accouchant ainsi de l’âge féodal ...

Enfin laa remise en cause de la vision italienne adoptée par les historiens français du dix-neuvième.

Merci.

Il y a bien continuité et non rupture entre l’empire romain et l’administration catholique, en effet. La notion de « re-naissance » est un mythe créé pour tenter de recentrer la notion de « civilisation » sur la méditerranée et faire des Teutons des « barbares », alors que la civilisation baltique et son commerce n’avaient rien à envier à Venise ou Gènes dont es villes hanséatiques étaient des concurrentes.

Mais ça ’a pas suffi pour redonner à Rome sa grandeur. Les colonisations se sont faites par les Pays-Bas (Danes ?), l’Espagne et le Portugal. Le Pape a bien tenté d’écarter les protestants en partageant le globe entre Espagnols et Portugais (traité de Saragosse, 1529), rien n’y fit l’économie a été plus forte que l’injonction romaine.

Tiens, au fait, en passant, vous savez bien sûr que l’Andalousie (al Andaluz, le Califat etc.) doit son nom à la contrée créée avant l’essor mauresque par les Vandales : la Vandalousie.