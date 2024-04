ABBA, victoire suédoise pour défaite française

« Oh là là, comment ai-je pu te résister ?

C'était il y a cinquante ans. Un samedi, comme en 2024. À Brighton, le samedi 6 avril 1974 a eu lieu la 19e édition du concours d'Eurovision de la meilleure chanson. Dix-sept pays ont participé à la compétition. Pas la France : pourtant, elle avait sélectionné la chanson de Dani ("La Vie à 25 ans"), mais la mort du Président Georges Pompidou et son enterrement le jour du concours ont empêché cette participation, et la diffusion de l'émission en France a eu lieu avec trois jours de différé. A participé une chanteuse qui n'était pas encore la star mondiale qu'elle allait devenir quatre ans plus tard, Olivier Newton-John, représentant le Royaume-Uni, qui a été classée quatrième. Et en premier, très largement, le groupe ABBA pour sa chanson "Waterloo".



Cette victoire fut le véritable amorçage de la carrière internationale de ce groupe suédois devenu mythique, alors qu'il était encore peu connu. Beaucoup de ses chansons ont fait le tour du monde et "Waterloo" fait partie des chansons les plus écoutées. Entre 1972 et 1982, la durée du groupe, ABBA aurait vendu plus de 400 millions de disques (dont 180 millions certifiés). Certes, cela ne vaut pas les Beatles (600 millions de disques vendus), ni Elvis Presley (500 millions), ou encore Michael Jackson (500 millions millions). Cela reste toutefois impressionnant.



Composé de quatre personnes, deux femmes et deux hommes, ou plutôt, deux couples : Agnetha Fältskog (née en avril 1950) et Björn Ulvaeus (né en avril 1945), et Anni-Frid Lyngstad (Frida, née en novembre 1945) et Benny Andersson (né en décembre 1946), le groupe ABBA (reprenant l'initiale des prénoms) s'est formé le 1er novembre 1971 à Stockholm. Le premier disque enregistré est sorti le 1er juin 1972 (avec "People Need Love").



Très typés dans des costumes excentriques dignes des pires années kitsch, celles des gros cols et des pat' d'éléphant, aux couleurs et style des Bogdanoff, les membres du groupe ont créé une identité très forte et ont été parmi les premiers à réaliser des vidéo-clips.



La notoriété du groupe a explosé avec sa victoire à Eurovision (ce qui est finalement assez rare), et ses chansons ont envahi le monde entier pendant la période disco (des années 1970). Si vous aviez entre 10 et 30 ans au milieu des années 1970, ABBA doit vous dire quelque chose !



Le risque des couples est la séparation, ce fut le cas pour ces deux couples séparés dans la vie privée le premier en 1979 et le second en 1981. L'envie de créer ensemble s'est progressivement éteinte. Le dernier album est sorti le 30 novembre 1981. Les quatre artistes ont tenu leur dernière journée en studio en août 1982 et le 11 décembre 1982, ils sont apparus pour la dernière fois ensemble dans une émission de télévision. Sans l'officialiser formellement, le groupe s'est disloqué pour laisser à chacun le désir de poursuivre une carrière individuelle.



Toutefois, en 2016, ils ont renoué et en avril 2018, ils ont annoncé l'enregistrement de nouveaux titres, puis d'un nouvel album qui est sorti le 5 novembre 2021. Le groupe s'est même produit sur scène le 27 mai 2022, mais pas en vrai, avec des hologrammes de leurs personnages jeunes des années 1970 (les membres avaient alors autour de 75 ans).



Pendant ces quarante ans d'absence, toute une ABBA-mania s'est développée à travers la planète. Deux films inspirés du groupe ABBA sont sortis, les comédies musicales "Mamma Mia !" de Phyllida Lloyd (sortie le 10 juillet 2008) avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Julie Walters et Christine Baranski, puis "Mamma Mia ! Here We Go Again" d'Ol Parker (sortie le 18 juillet 2018) avec, en plus, Lily James et Cher.



