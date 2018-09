Abigail, un roman sombre et poétique de Chris Abani

Un livre remarquable, écrit par un Nigérian vivant aux États-Unis. Son titre original, dans sa simplicité, Becoming Abigail (Devenir Abigail), est plus adéquat à l’histoire que celui de la traduction française. Et Abigail, de l’hébreu abighel, la joie de son père, n’est pas dû au hasard.

L’essentiel du roman se retrouve dans le prologue, Les choses comme elles sont : confusion du temps, des personnes. La jeune Abigail voit l’enterrement de sa mère qui est morte de sa naissance. Le père, inconsolable, revoit sa femme dans sa fille qui s’appelle comme elle et qui, à l’age de 8 ans, la remplace dans les travaux domestiques. Plus qu’Abigail, elle est, à ses yeux, Abigail en devenir. Il le sait. Elle le sent. Au regard.

Le roman se passe en quelque heures, Maintenant, dans la nuit, sur les bords de la Tamise, à Londres, le temps de griller une dizaine de cigarettes, et en Afrique par les réminiscences et la culture de l‘héroïne. Grâce à des retours en arrière, Et alors, au Nigeria mais aussi à Londres.

Roman poétique et violent, fait de mort et d’amour, de solitude et de recherche de soi sous le regard des autres.

La jeune Abigail n’existe pas, elle a tué sa mère. Elle n’existe pas parce qu’elle a tué sa mère : Abigail, la femme que son père aimait. Et dont elle porte le nom. Qui vit à travers elle. Elle accomplit, à sa place, les tâches domestiques. En grandissant, elle lui ressemble de plus en plus. Le père la regarde. Il ne la voit pas. Il ne l’entend pas, ne veut pas l’entendre quand elle veut lui parler de la femme qu’elle devient. Du présent qui est là, vivant. Alors qu’il est ailleurs, dans la mort de sa femme. Il ne la voit pas parce qu’il a peur : de son désir, de sa fille Abigail, femme de substitution.

Pour échapper, il va la donner à son cousin, Peter, qui l’amènera à Londres. Ne pouvant supporter la mort de sa femme, le départ-mort de sa fille-femme contre leur volonté, la sienne et celle de sa fille. Il se pend. Pour rendre ce don irréversible, pour l’obliger à partir. Par amour. Par remord.

Elle a tué sa mère en naissant. Elle tue son père en partant. Elle est, définitivement seule.

Son père l’a regardé mais n’a pas voulu la voir. Peter l’a regardée. L’a vêtue pour la montrer aux autres. Mais aucun ne l’a vue. Aucun de ceux qui sont passés ne l’ont vue. Tous l’ont regardée, comme ils voudraient qu’elle soit. Aucun ne l’avait jamais prise, ne l’avait vraiment vue. Elle restait terre étrangère pour eux. Elle ne les avait jamais bien vus non plus.

Personne ne l’a regardée en tant que ce qu’elle est. Son père la regarde comme sa femme, impossible, en miniature, en devenir. Elle a été violée à 10 ans. Elle est violée à de multiples reprises par Peter. Et le premier qui la voit. Quelle voit, parce qu’elle n’avait pas vu les autres. C’est Derek. Et alors, elle donne, se donne. Elle prend.

Et la société lui reprend Derek. Le seul qui l’ait vue. Sans lui, elle n’existe plus. Elle n’a même pas de nom. Peter a utilisé un faux-nom pour la faire sortir du Nigeria et entrer au Royaume-Uni..

L’enfer, c’est les autres (Sartre). Le regard de l’autre. Pour Saint-Exupéry, aimer, ce n’est pas se regarder, c’est regarder tous les deux dans la même direction. Pour Abigail, l’amour, ce n’est pas regarder, ce n’est pas être regardé, c’est voir et être vue.