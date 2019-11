Aimez-vous Pierre Arditi ?

Je dirai même plus : beurk !

Si on devait passer en revue tous ces guignols du showbiz qui ont le coeur à gauche et le portefeuille à droite et qui se permettent de donner des leçons aux français alors qu’ils ont les poches pleines à millions en participant à des films et spectacles subventionnés par leurs impôts, alors là on y passerait la semaine.