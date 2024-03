Alain Bashung : si tu me quittes, est-ce que j’peux venir aussi ?

« Souhaitons-nous une année resplendissante ! » (28 février 2009).

Cela fait exactement quinze ans, le 14 mars 2009, que l'auteur compositeur interprète français Alain Bashung est parti sur la pointe des pieds des suites d'une méchante maladie, une qui est sans pitié et qui est si répandue hélas. À 61 ans, il laissait une œuvre musicale importante, une quinzaine d'albums, et surtout, des admirateurs innombrables qui n'ont toujours pas compris ce méchant coup du destin.



Il faut dire que quelques jours auparavant, le 28 février 2009, c'était comme une montagne d'honneurs et d'émotions qui s'était dressée devant lui. À la soirée des Victoires de la Musique, il a remporté trois victoires, grâce à son dernier album enregistré en 2008 ("Bleu pétrole") et à sa tournée, une entreprise complètement folle et inconsciente pour laquelle il avait embarqués quelques amis et collaborateurs. En tout, d'ailleurs, il a reçu quatorze Victoires de la Musique, soit un record pour cette récompense, dont deux à titre posthume (deux albums sont sortis en 2011 et 2018). Le 1er janvier 2009, on lui attribuait aussi la Légion d'honneur, mais je doute qu'il en fît une montagne.



S'il a enregistré son premier disque en 1966, ce n'est qu'à partir du début des années 1980 qu'il a réellement décollé avec deux grands succès, "Gaby Oh Gaby" puis "Vertige de l'amour" (500 000 exemplaires vendus pour l'album "Pizza"). Indépendant, il n'hésita pas à prendre des risques artistiques tout au long d'une carrière musicale qui a parfois étonné. Voici une quinzaine de pensées musicales en attendant de le rejoindre...





1. "Gaby Oh Gaby" (1980)













2. "Vertige de l'amour" (1981)











3. "Reviens va-t-en" (1981)













4. "Chaque nuit bébé" (1983)













5. "Camping Jazz" (1986)













6. "Tu touches pas à mon pote" (1986)













7. "Les européennes" (1986)













8. "Osez Joséphine" (1991)













9. "Madame rêve" (1991)













10. "Ma petite entreprise" (1994)













11. "La nuit je mens" (1998)













12. "2043" (1998)













13. "Ode à la vie" (1998)













14. "Bleu pétrole (album)" (2008)





15. "Immortels" (2018)













16. "Un jour, un destin" (12 décembre 2023)







Sylvain Rakotoarison (10 mars 2024)

