Amnon Weinstein et les « Violons de l’Espoir »

@Fergus

« Je me doutais que j’aurai droit à des commentaires de ce type. Vous êtes le premier à vous y coller. »

Vous ne devriez même pas répondre Fergus. Vous ne voyez pas qu’ils le font exprès ? Ils essayent de saboter votre article et faire en sorte que plus personne n’ose écrire le moindre article sur la Shoah ou les Juifs de peur d’être stigmatisés (du genre « si tu défens les Juifs, où que tu écris simplement sur eux ou sur leur devoir de mémoire, c’est que tu es un sioniste qui approuve la politique de etc etc ») ou de voir leurs articles simplement envahis par ces commentaires totalement hors sujet.

Ils cherchent, aidés en cela par un manque dramatique de connaissances et de culture historiques qui rendent beaucoup de gens vulnérables à la manipulation, à ce que ces gens mélangent tout dans leur tête, et finissent par ne plus rien y comprendre. Je suis sûre que des gens vont effectivement tout mélanger et penser, en lisant ce genre de commentaires sur votre article, qu’après tout vous l’avez « bien cherché » en écrivant sur ce sujet !

Pourquoi cherchez-vous à vous justifier d’avoir écrit cet article ? Ne tombez pas dans leur piège...

Bon, pour en revenir à votre sujet, j’ai trouvé très touchant ce vieux Monsieur qui essaye, à sa façon et avec les moyens dont il dispose, de perpétuer la mémoire de la tragédie qu’à vécue son peuple, et contribuer ainsi, même si sa contribution n’est qu’une goutte d’eau, à ce que de telles horreurs ne puissent plus se reproduire.