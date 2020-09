Annie Cordy : au revoir, riante baronne !

« Ses hymnes à la joie continueront longtemps à nous trotter dans la tête et nous mettre le cœur en fête. (…) Ce mélange de simplicité et de fantaisie (…) lui [avait] le plus sûrement gagné le cœur des Français. Pour beaucoup, elle était comme une amie, une camarade au long cours. Son énergie était contagieuse et roborative. (…) Remède indépassable à la grisaille des jours et des cœurs, certains réclamaient qu’elle soit remboursée par la sécurité sociale car elle savait faire lever des soleils intérieurs partout où elle passait, chez tous ceux qui l’écoutaient. » (L’Élysée, le 4 septembre 2020).