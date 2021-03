Annie Girardot, une femme moderne

Je suggère au « couple » Macron de regarder la télé ce soir, sur France 5 à 20.50 on passe « Mourir d’aimer » d’André Cayatte, avec, entre autres, Annie Girardot (l’occasion de revoir cette grande actrice que j’aime bien).

C’est peut-être l’occasion pour eux d’apprendre ce qu’il arrive lorsqu’une enseignante, n’appartenant pas à la bourgeoisie, détourne l’un de ses élève. Même si la différence d’âge est inférieure à 26 ans.

Ce qui me choque, ce n’est pas la différence d’âge, après tout chacun fait ce qu’il veut, dans la mesure où il est parfaitement conscient de ce qu’il fait, qu’il ne nuit pas à autrui et qu’il respecte la loi.

Ce qui me choque donc, c’est le fait qu’une enseignante de 40 ans profite de la naïveté d’un ado de 15 ans et ce, sans être punie alors que la loi est explicite à ce sujet.

Vous comprenez bien que je ne me limite pas au cas évoqué par le film.