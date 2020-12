Application « MonCompteFormation » : plus d’un million de demandes de formation en 1 an

Lancée en novembre 2019, l’application MonCompteFormation permettait de faire une demande de formation professionnelle. Après 1 an de fonctionnement, il est temps pour l’État français de faire le point sur ce nouveau modèle numérique.

1 million de demandes en un an

Le 21 novembre 2019, le gouvernement français décidait de lancer une application et un site internet dédié spécialement à la formation professionnelle. Après un an de bons et loyaux services, ce dispositif compte plus d’un million de demandes. Effectivement, selon les chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, 957 000 demandes de formation ont été acceptées grâce à ce nouveau biais. Lancé dans le cadre d’un instrument pratique pour tous les salariés, ce dispositif s’est avéré très utile pour les salariés bien évidemment, mais aussi pour les demandeurs d’emplois et les jeunes actifs.

Grâce à cet outil, les personnes souhaitant acquérir de nouvelles compétences ont pu s’inscrire à une formation et bénéficier d’un financement grâce à l’argent de leur Compte Personnel de Formation (CPF). Que cela soit pour participer à une formation de management ou bien une formation qualifiante spécifique à un métier, chaque individu a pu profiter au maximum de 5 000 euros. Par ailleurs, des montants supplémentaires peuvent être rajoutés par Pôle Emploi.

À son lancement, l’ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud, avait déclaré qu’elle espérait au moins 1 million de demandes. C’est donc un contrat rempli pour le gouvernement qui s’étonne de la popularité de ce dispositif malgré de multiples interrogations et une réticence certaine de la part des syndicats qui s’inquiétait d’une dévaluation possible des salariés.

« France Relance » : 400 millions d’euros pour promouvoir la formation professionnelle

En septembre dernier, le gouvernement a détaillé son plan « France Relance » pour essayer de sortir le pays de la crise économique provoquée par la pandémie de la COVID-19. Au total, c’est plus de 100 milliards d’euros qui seront injectés au fur et à mesure dans l’économie française pour soutenir l’emploi et de nombreux autres domaines. Pour accompagner le dispositif « MonCompteFormation », l’État a donc prévu d’investir 400 millions d’euros afin de promouvoir la formation professionnelle.

En effet, pour contrer la crise économique, le gouvernement porte toute son attention sur l’avenir et décide de pousser les salariés et les jeunes actifs à la formation afin d’acquérir de nouvelles compétences pour une meilleure intégration au marché du travail. Par ailleurs, la formation professionnelle est en grande augmentation partout en France avec un marché qui pèserait plus de 4.6 milliards d’euros en 2020.

Source image : Pixabay - PhotoMix-Company