Ardiente Paciencia, Il postino, Le Facteur

Alors que le livre a été écrit en espagnol et le film tourné en italien, très souvent le même texte se retrouve en français dans le livre et dans le film. Malgré cette fidélité au texte, le film et le livre ont une identité qui leur est propre.

Cette histoire d’amour et de poésie se déroule en parallèle et en harmonie avec celle de Salvador Allende dans l a conquête et l’ exercice du pouvoir et sa chute . Pendant cette période, Pablo Neruda, très impliqué dans les événements politiques de son pays, réside dans l’Île noire, située au Chili dans le roman, en Italie dans le film. D’où quelques adaptations au niveau du scénario.

Dans le livre, Antonio Skármeta alterne de très longues phrases avec une déferlante de mots, de qualificatifs qui témoignent de l’importance du phénomène ou du sentiment décrits mais souvent avec une ironie, autodérision de l’auteur et une certaine truculence. Et des dialogues rapides, parfois, un vocabulaire populaire et de nombreux traits d’esprits qui donnent au lecteur le sourire à des moments, plus ou moins dramatiques pour les protagonistes.

Cet aspect est un peu gommé dans le film qui insiste plus sur la beauté des paysages, la confrontation des couleurs : obscurité du bureau de poste, maison rose du calme et du bonheur où le facteur porte, chaque jour, le courrier pour Neruda et s’ouvre à la poésie et à l’amitié, variantes de bleu et de gris de la mer, calme ou agitée, Île noire, volcanique, …

Paradoxalement, là où le livre donne à voir et à entendre par les mots, le film suggère par les images et le jeu des acteurs, les regards séducteurs de Maria Grazia Cucinotta (Beatriz), les mains et le visage très expressifs de Massimo Troisi (Mario) qui contrastent avec le jeu plus retenu de PN (Philippe Noiret, Pablo Neruda).

La poésie est souvent présente, comme apprentissage, la révélation de la métaphore, comme moyen de séduction pour Mario qui utilise sans vergogne les poèmes du barde pour dominer sa timidité et séduire la séductrice Beatriz qui ne demande que cela et utilise d’autres moyens ; la poésie comme transfiguration de la réalité, quelquefois inconsciente, Rosa, la mère de Beatriz, lisant ou entendant le poème que Mario a donné à sa fille en conclut qu’il a vu Beatriz, nue, car elle est bien comme cela (le poème a été écrit pour Matilde l’épouse de Neruda) ; Mario a le mal de mer en écoutant un poème récité par Neruda...