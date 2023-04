Arielle Dombasle, la sirène insaisissable

« Vous êtes sans doute la plus inattendue, la plus insaisissable, la plus libre, de nos icônes. Vous alliez la simplicité à la sophistication, la profondeur à la fantaisie, pour nous livrer un univers chaque fois différent, mais toujours emprunt de ce glamour et de cette audace qui sont vos plus beaux atours. » (Renaud Donnadieu de Vabres le 28 février 2007).