Artana !

Roman policier de Didier Daeninckx

édition Gallimard

198 pages

avril 2018

Erik Ketezer, vétérinaire en Normandie décide d'aller en Thaïlande pour enquête sur l'assassinat du frère de son ancienne petite amie....

Très vite il opère des rapprochements entre des personnes louches, opérant là-bas et dans la ville du 93 où il a passé son enfance.

Ne cherchez pas cette ville, Courvilliers, elle n'existe pas ! Il s'agirait d'une ou de deux villes où des affaires louches voire criminelles auraient eu lieu.

Le polar, choisi comme support n'est qu'un prétexte pour l'établissement d'un diagnostic féroce de la gestion de certaines municipalités .

Tout est magouille et clientélisme.

Pour certains édiles voulant maintenir leur pouvoir, il n'y a que l'objectif qu'il faut atteindre, tant pis si une partie de la ville est ghettoïsée et si ce sont les trafiquants de drogue et les islamistes qui y règnent en maîtres ….

De toutes façons, les uns ont besoin des autres et vice versa .

Didier Daeninckx n'y va pas avec le dos d'une petite cuillère, il dénonce « tous les politiciens aguerris » qui s'entourent de médiocres.

Ce trait particulièrement percutant n'est pas loin d'une réalité que l'on peut, malheureusement constater :

« Avant, ce n'étaient pas des flèches, mais leur dévouement à la cause commune, à la promesse sociale, compensait leur sectarisme. Ils étaient de bonne foi, même dans l'erreur. Les nouveaux ont les défauts des anciens sans avoir hérité d'aucune de leurs qualités. »

Artana ! Artana ! C'est le cri poussé par les guetteurs quand la police arrive sur les lieux d'un trafic.

Les ascenseurs sont en panne, des rats sont dans les coursives de certains bâtiments, les logements non entretenus se délabrent, mais le maire et son équipe ont été élus grâce à un « deal » passé avec les malfrats .

Est-ce exagéré ?

Sommes-nous là seulement dans la fiction ?

Sans aller jusqu'à cette extrémité, certains silences et certaines attitudes en disent long sur les compromissions : ici ce sont des grands frères, chefs de bande qui sont recrutés et payés comme « animateurs de quartiers », là ce sont des associations religieuses qui obtiennent des subventions....

Ceux et celles qui souffrent le plus de cette situation et des ces accords plus ou moins officieux, ce sont les familles les plus fragilisées qui sont sous la double coupe des trafiquants et des islamistes.

Le tableau est accablant.

Ces pratiques déplorables, condamnables ne doivent pas nous conduire à effectuer une généralisation abusive : il existe de nombreuses équipes qui ont d'autres valeurs, républicaines, celles-là, qu'elles font vivre.

Ce livre passionnant ne nous laisse pas indifférents, l'auteur nous plonge dans une certaine réalité que l'on peut rencontrer ou que l'on a déjà rencontrée.

Jean-François Chalot