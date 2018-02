Très franchement, tout est à revoir. Et déjà, à faire le local, on vise le local et parmi ce local, il n’y a qu’une infime fraction susceptible d’être interpellée. Le nom d’auteur est nul, ça annonce la couleur. Et la couv, p*** elle est atroce, tout est atroce, de mauvais goût, police de chiottes, ombre rigolote, même pas fondue dans l’image, on dirait un machin fait dans le garage avec des décalcomanies.

Pour les blogs, c’est pareil, ce n’est pas la peine de les multiplier, il faudrait en faire juste un qui donne envie, susciter le désir, capter et garder captif.

Bon, il se peut qu’en dépit de tout ça, le fonds de la chose soit intéressant et même remarquable mais...

C’est comme les femmes. Une donzelle en guenilles qui refoule de la schneck, elle peut être bien disproportionnée et tout ce qu’on voudra, à moins d’être vicieux on n’a pas envie de lier langue.