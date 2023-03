Au revoir, Marion Game !

@lecoindubonsens

Pour le bénéfice du doute, vous avez raison, laissons-le leur . Mon questionnaire était quelque peu provocateur, à dessein, après tout, les articles dithyrambiques (non, ce n’est pas zoophile, on se calme, les trolls...achetez-vous un dico...) du cabinet-conseil, relatifs à ces « personnalités » qui ont fait de la France ce qu’elle est maintenant (hélas x 3 !) ne relèvent-ils pas eux aussi quelque peu de la provocation ?

Au moins, dans le cas de Marion Game, nous sommes face à une actrice sympa et de qualité, pas une personnalité « douteuse » (en ce moment, plein de sacs « douteux » à Paris avec la grève actuelle, si vous voyez l’idée...)

C’est toujours ça ...