Avoir un but n’équivaut pas à avoir un sens

Non-sens n'est pas absurde, pas plus que l'anglais nonsense. Nuances.

Le nonsense anglophone, correspond à peu près à notre absurde francophone. Oui, mais ...

... mais les Anglophones trouvent ça très drôle (Monthy Python, Mr Bean, Benny Hill, etc.), tandis que les Français tendent à s'en attrister (Albert Camus, Emil Cioran, Roland Jaccard, Frédéric Schiffter).

Ce qui explique que les Anglophones en rient, tandis que les Francophones en pleurent, ce sont des affaires culturelles.

Ancienne langue diplomatique et toujours langue de littérature, avec savoir-vivre et art de vivre en société avec articité idoine, le français a le souci de garder une prégnance au monde, et cette prégnance se soutient fatalement d'un sens (serait-ce d'un objectif défini).

L'anglais, lui, quoiqu'il soit désormais langue internationale (la diplomatie sans l'ancienneté) et indéniablement langue de littérature (souci d'une prégnance au monde, certes, mais sans les honneurs francophones) ... l'anglais, donc, n'a vraiment de souci que pour le bankable, c'est-à-dire le chiffrable (aujourd'hui encore, la qualité d'un auteur est, en anglophonie, évaluée au nombre de ventes - la francophonie, elle, ne jure que par ses différents prix et jurys littéraires).

Le chiffrable anglophone est, pour le Francophone, une absurdité qui attriste ; et l'on ne pourrait changer cette donne, qu'à effacer définitivement l'histoire de la francophonie dans le monde - si c'est seulement possible (des Léopold Senghor ou des François Cheng, respectivement Africain et Asiatique, portent eux-mêmes cette culture francophone avec eux). Mais le chiffrable anglophone, explique assez bien en quoi les Anglophones savent rirent d'eux-mêmes : ils rient d'eux-mêmes, parce qu'ils rient de leur propre nonsense, à ne jurer que par le bankable.

A ce titre, les Anglophones ont une bien meilleure autodérision que les Francophones, mais ils rient d'eux-mêmes avec bien moins de style que les Francophones ne rient ... d'autrui ! ... car les Francophones endurent mal les ridicules, dans un esprit fort courtisan (du haut en bas de l'échhelle sociale, au-dessus ou en-dessous des apparences - en quoi d'ailleurs, le monde juge le Français arrogant, mais aussi paradoxalement plus cupide que l'Anglosaxon : l'Anglosaxon passe - à tort ou à raison - pour plus dépensier et investisseur).

D'où suit que le non-sens francophone n'est pas le nonsense anglophone.

Le non-sens francophone, lui, indique un fait brut, non-problématique, à savoir : l'absence de sens intrinsèque à la vie et/ou au réel. Le non-sens francophone dit : c'est comme ça, c'est ainsi, c'est notre lot, c'est notre sort, la condition humaine, le "destin" dans son acception minimale, la fatalité (vécue avec pessimisme, réalisme ou optimisme).

Donc, le non-sens, qui n'est ni l'absurde (dépression face au non-sens) ni le nonsense (autodérision face au non-sens) signifie tout purement le nihilisme (la dévaluation, l'absence de toutes les valeurs) ... et donc, aussi, une carence de sens à la vie, en dehors de celui que nous voudrons bien lui inventer en francophonie.

Les Anglophones, eux, lui ont toujours-déjà donné un but et une direction (à la vie) : le bankable. Où l'on découvre alors, qu'avoir un but n'équivaut pas à avoir un sens. Comme au foot !