Babylon, Hollywood flesh

Hollywood est un mythe. Un mythe qui s’est construit par ses excès, la folie de ses mœurs et naturellement ses productions. Combinaison calculée entre des financiers et des artistes livrés à eux-mêmes qui sur celluloïd fabriquaient et fabriquent des rêves plus grand qu’eux. Ce mythe est né dans les premières années d’Hollywood, avec Rudolph Valentino, Fatty Arbuckle et son scandale sexuel monté de toute pièce, les excès de Douglas Fairbanks, et globalement les soirées de folie, orgiaques, qui ont alimentés autant les plus folles rumeurs que les feuilles de chou à scandale du Hollywood des premières heures. Et du scandale il y en avait d’autant face à l’Amérique puritaine et raciste. Et ainsi c’est une longue scène d’ouverture, quasiment en plan séquence et décrivant une de ces fêtes délirantes, qui débute ce film monstre qu’est Babylon et va donner le ton du film, notamment grâce à l’entêtante musique de Justin Hurwitz, copain de chambrée du réalisateur franco-américain Damien Chazelle déjà responsable de Wiplash et de La La Land entre autre. Et ainsi sont introduit les quatre personnages principaux qui vont habiter le film, s’y faire en partie dévorer avant d’être variablement recrachés par la machine à broyer qu’est en réalité Hollywood, et particulièrement le Hollywood des premières heures. Car nous sommes pile poil à la limite entre la période du muet et du parlant. Cette période que relatait Chantons sous la Pluie et dont le film reprend des scènes. Entre un Hollywood des fêtes et de la folie collective, un univers où Jack Conrad (Brad Pitt) est roi et ou le producteur Irvin Thalberg est empereur. Et un Hollywood de la rationalisation, des coûts de production et enfin de la normalisation des mœurs. Un Hollywood où la vie est toute relative, retenue à la gloire d’être imprimé sur pellicule, et où les figurants de telle bataille finissent volontiers comme les combattants d’un véritable assaut, quitte donc à en mourir. Où les films sont fabriqués dans cette sorte d’urgence que seul l’argent et un public avide de nouveauté peuvent générer. En dépit de tout, des normes de sécurité, de la bonne santé des figurants et même et surtout des aspirations artistiques ou de l’humanité de ses vedettes. Jack Conrad rêve de Bauhaus et complexe légèrement sur sa qualité de vedette des écrans. Nellie Laroy (Margot Robbie), inspirée de la vie d’un des premiers sexe symbole du muet, Clara Bow, n’en n’a rien à foutre de rien et embrasse Hollywood comme si elle y était née et non pas sortie d’une petite ville de Louisiane. Le musicien de jazz Sidney Palmer essaye de tirer son épingle du jeu avec sa trompette et son talent, qu’il s’agisse d’animer musicalement un tournage ou une fête. Et Manuel « Manny » Torres, jeune homme à tout faire de la maison Conrad rêve en couleur de rentrer sur un plateau et de faire partie de la grande machinerie, un rêve qu’il partage avec Nelly dont il tombe presque immédiatement amoureux et on comprend facilement pourquoi. Margot Robbie explose toutes les limites de son jeu comme on l’a déjà vu dans variable film. La star australienne bénéficiant du vent en poupe qui souffle pour elle depuis son apparition dans le Loup de Wall Street, et montre ici qu’elle n’est pas seulement capable de jouer Harley Quinn ou Sharon Tate, d’être seulement jolie et fun mais d’incarner littéralement son personnage. Au sens de la chair, de la sensualité, de l’émotion toujours à fleur de peau. Livrant ici le portrait d’une femme complexe, furieusement ambitieuse, fragile, démon ambulant renversant tous les cœurs et punk avant l’heure avec dans le fond de l’âme un désespoir qui rappelle celui d’une Marilyn qu’elle préfigure et sublime. Et s’il y a bien un personnage pivot ici c’est bien elle, tandis que Brad Pitt illustre un Hollywood créatif et artistique mais vieillissant qui bientôt sera rattrapé par la grande machine à broyer. Comme presque tous les personnages de cette fresque de près de trois heures, avec des destins parallèles, et où les premiers à tomber au combat de la gloire sont naturellement les vedettes d’hier.

Car le public est cruel, il rit quand il faudrait parfois s’émouvoir, il oublie ceux et celles qui l’ont fait rêver un jour. Et parfois même il conspue et rejette celle ou celui qui hier le faisait chavirer. Et ce phénomène continue bien entendu de nos jours, puisque c’est tout ce qu’il semble rester du cinéma américain, des publicités tapageuses, des scandales pour la presse people, des industriels qui se passent désormais des acteurs au profit d’avatars précalculés, des distractions pour parc d’attraction comme la série Avengers et globalement tout l’univers MCU.

Pour autant et c’est ce que nous dit le film, la mort du cinéma, annoncée tant et tant de fois (à l’ère du parlant, par exemple, puis avec l’avènement de la couleur) n’occultera jamais cette alchimie particulière qui s’opère devant un écran, un film dans lequel on est irrémédiablement plongé et qui, par sa magie, nous transporte dans un autre univers, nous fait nous incarner par l’identification, avec des personnages de tous les genres, du psychopathe à l’amant, le cowboy, l’indien, ou le maitre d’art martiaux. Alors peu importe notre humeur du moment, dévoré par une soudaine nostalgie, ou amoureux, ou en colère, on oublie, on est transporté sur le tapis magique. Un tapis magique fabriqué de violence et de drames authentique comme il en traverse Babylon, mais aussi d’humour, parfois bien noir, de folie, de décadence, de rires, de drogues en veux tu en voilà. Et surtout fabriqué par des artisans qui au-delà de leur folie et de leurs névroses ordinaires ont fait vœux de fabriquer quelque chose plus grand qu’eux, que nous tous. Et payant pour cela le prix ultime.

On oublie trop souvent qu’un film est avant tout, au-delà du processus créatif et de sa fabrication, un prototype industriel. Il est aussi unique qu’une œuvre littéraire, certes, mais il est le fruit de dizaines, parfois de centaines de savoir-faire, un fruit dont on ne sait rien avant d’avoir vu les premiers rush. Dont on sent certes, quand on travaille sur un plateau, le potentiel mais sans jamais aucune certitude, puisque justement des dizaines de mains peuvent intervenir sur un film, surtout à Hollywood. Producteurs, exécutifs, agents, et même l’influence des critiques et des chiffres peuvent détourner un bon voir un excellent film en purge à peine regardable. Les exemples sont légion dans le cinéma. Ainsi combien de film Carolco Pictures, et Dino de Laurentis ont massacré au montage ? Dune de David Lynch est un exemple typique en matière de catastrophe industrielle. Et c’est bien ce que nous montre également Babylon. Un processus difficile, certes créatif et inventif, mais constitué d’une ribambelle d’individus au destins divers et qui souffrent pour parvenir à cet instant de magie, et même en meurt parfois. La scène de la première prise de son dans Babylon est, sans mauvais jeu de mot, parlante à ce sujet. Et en la regardant on pense aux 85 prises que Kubrick exigea parfois sur Shinning. Et cette souffrance est bien entendu constitutive du comportement excessifs des acteurs. Ils sont dans l’excès parce que tous les jours, eux et les autres, s’arrachent les tripes pour nous faire rêver, nous transporter au pays d’Alice.

Au fond, sans être un biopic des années folles d’Hollywood, Babylon est une sorte de livre d’histoire et d’images tant sur le Hollywood d’hier que d’aujourd’hui. Ce cinéma de techniciens et de banquiers, sans acteurs, que voudrais aujourd’hui nous imposer Hollywood et à qui Babylon envoie une sorte de message. Les acteurs, régisseurs, machinos, décorateurs, chef op, etc et toutes les petites mains qui tournent autour d’un plateau, jusqu’au dealer de service sont toujours là. Et tant qu’ils seront là le cinéma pourra produire des œuvres authentiques racontant des choses authentiques parlant universellement à nos cœurs qui que nous soyons, et quoi que nous vivions.

Maintenant il faudrait également s’arrêter sur l’époustouflante réalisation de Chazelle, le phénoménale travail de lumière de Linus Sandgren, les décors incroyables et encore une fois sur la bande son dont le dynamisme et la force embrase les scènes des plus dingues aux plus glauques. Mais je commence à manquer de superlatif. Bref on ne voit pas passer les trois heures et une seule critique ne suffirait pas à parler de ce film ( on pourrait également s’étendre sur le découpage, l’opposition jour nuit, comme l’opposition entre deux époques, sur l’histoire d’amour en fil rouge) et je crois que le mieux c’est que vous alliez voir le film, dans une salle si possible et que vous vous laissiez porter. Oubliez cinq minutes le bazar en bleu de Cameron, les exploits en collant digital de je ne sais quel zouave mutant et régalez vous d’un authentique film de cinéma. Et si d’aventures un con s’approche qui avec ses popcorns, qui avec son portable, ne vous inquiétez pas, ce film ne serait-ce que par sa scène d’intro va vite le calmer…