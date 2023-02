Balades et souvenirs...

Une belle invitation au voyage avec cette exposition de tableaux de Christiane Lapierre...

Christiane Lapierre nous emmène d'abord au pays des livres, vieux livres empilés, emplis de mystères, vieux grimoires...

Elle nous entraîne encore au bord de l'étang de Thau, avec ses cahutes pittoresques, ses barques en attente, son eau d'un bleu profond...

Avec elle, nous pénétrons sous les arches de l'abbaye de Montmajour, au coeur du pays d'Arles... lieu de silence et de recueillement, où on peut lire cette inscription : "Il y a un moment où les mots s'usent et le silence commence à raconter"... citation d'un poète libanais.

Et nous voyageons aussi vers des horizons plus lointains avec ces deux silhouettes indiennes aux vêtements colorés...

Nous la suivons dans une promenade New-Yorkaise... ou encore en Italie avec ce village de maisons blanches...

On découvre les buildings d'une ville japonaise qui s'étire à l'infini sur un tableau tout en longueur...

On aime ces peintures florales... ces exubérances de fleurs rouges...

Ou encore ces verres d'été et cette carafe entourés de fruits...

Des tableaux peints sur des papiers journaux qui laissent transparaître des phrases, des mots, des lettres, des notes de musique...

Comme des messages à déchiffrer...

