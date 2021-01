Balavoine le rocker : des paroles et une voix

« La première fois qu’on a vu et entendu Daniel [Balavoine], c’était à la télé : Michel [Berger] et moi étions assis par terre dans notre chambre de Beauséjour et regardions par intermittence l’émission de Guy Lux. Quand il est entré pour chanter "Lady Marlène" avec un grand orchestre, nous avons eu un choc. Raide comme un piquet, planté derrière son micro sur pied, il a commencé à chanter d’une voix qu’on n’avait jamais entendue, avec un timbre nouveau et une tessiture tellement large et aiguë qu’on en est restés bouche bée. » (France Gall, 14 janvier 2016).





Un chanteur qui était avant tout une voix, et quelle voix ! et des paroles, et quelles paroles ! Compositeur, parolier, interprète, Daniel Balavoine est mort il y a trente-cinq ans, le 14 janvier 1986, dans le désert malien, dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à cinq personnes, le chanteur, Thierry Sabine, Nathalie Odent, Jean-Paul Le Fur et François-Xavier Bagnoud. On aurait pu dire : P*tain d’hélico ! C’est c*n un accident, c’était évitable. Il allait changer complètement de vie, séjourner à Londres, créer un groupe de rock car son souhait, ce n’était pas d’être un poète mais un rocker. Un rocker francophone.



Toujours la main sur le cœur, c’étaient les années 1980, et Balavoine a fait partie de ces stars qui ont mis la main à la pâte pour aider, et cet accident n’aurait jamais eu lieu s’il n’avait pas aidé à implanter des pompes à eau pour sauver des populations. L’engagement était humanitaire.



Cela fait trente-cinq ans qu’il est mort, il avait 33 ans, il a "vécu" déjà, si j’ose écrire, plus longtemps mort que vivant. Il vit toujours en fait, par l’intermédiaire de ses enregistrements qui restent parmi les plus écoutés de la chanson française avec Claude François et Johnny Hallyday, entre autres. À ma connaissance, il n’y a pas encore de théorie du complot au sujet de sa mort, ce qui est très étrange ; que fabriquent-ils ?







Lors de sa tragique disparition, les médias ont passé en boucle sa célèbre chanson "L’Aziza" (1985) qui était alors l’un des tubes de l’époque. Même s’il avait encore beaucoup à donner, nul doute qu’il n’aurait pas été mécontent de "finir" sur cette chanson qu’il avait écrite pour se révolter contre la montée du Front national parallèlement à la montée de la xénophobie et de la haine des immigrés. À l’époque, Jean-Marie Le Pen, qui ne dépassait électoralement pas 1%, avait franchi le seuil de 10% aux élections européennes de 1984 et évidemment, Daniel Balavoine n’imaginait pas que trente-trois ans plus tard (son âge !), sa fille Marine Le Pen attendrait 34% des voix, soit un tiers au lieu du dixième des voix.











« Ta couleur et tes mots tout me va

Que tu vives ici ou là-bas

Danse avec moi

Si tu crois que ta vie est là

Ce n’est pas un problème pour moi ».



Oui, Balavoine est toujours vivant, et la preuve, c’est qu’il continue inlassablement à chanter sur Internet, impressionnante mémoire collective qui nous permet de revenir dans un passé plus ou moins proche. Alors, en complémentarité avec mon précédent article sur le chanteur, je propose quelques chansons qui peuvent encore faire vibrer les cœurs sinon le monde d’aujourd’hui.





1. "Les aventures de Simon et Gunther Stein" (avril 1977)



Dans un album très spécial qui a connu l’échec commercial, Balavoine évoque le mur de Berlin par l’histoire de deux frères juifs allemands nés peu sous Hitler. Le style très novateur fait penser à un livre bien ultérieur de David Foenkinos qui raconte la vie d’une artiste, Charlotte Salomon dans "Charlotte" (Gallimard, 2014).











« Dans la même année

Leur père mobilisé

Quitta la maison

Pour aller se cacher

Un mercredi soir

Il était dénoncé

Le jeudi qui suivit

La Gestapo vint le chercher

Pour l’arrêter ».





2. "Le chanteur" (1er juin 1978)



Après quelques tentatives sous la direction d’Eddie Barclay qui ne croyait pas en lui et qui fit cette dernière tentative à laquelle il ne croyait pas, Balavoine fut véritablement "lancé" par cette chanson "Le chanteur" qui reprend "Je m’voyais déjà" qui avait lancé la carrière de Charles Aznavour et qui a obtenu un très grand succès commercial. Il faut noter que l’usage du mot "pédé" l’aurait immédiatement disqualifiée de nos jours.











« Et puis l’année d’après

Je recommencerai

Je me prostituerai pour la postérité

Les nouvelles de l’école

Diront que j’suis pédé

Que mes yeux puent l’alcool

Que j’f’rais bien d’arrêter

Brûleront mon auréole

Saliront mon passé

Alors je serai vieux

Et je pourrai crever

Je me chercherai un dieu

Pour tout me pardonner`

J’veux mourir malheureux

Pour ne rien regretter ».





3. "Oiseau de nuit" (1er juin 1978)



Une des chansons de l’album "Le chanteur", "Oiseau de nuit" parle de "studio endormi" et de "console fleur de voyants rouges et verts". Elle a connu le même succès et fait partie du "lancement de la carrière" de Daniel Balavoine.











« C’est mon ami

Si je parle de lui

Aux femmes de ma vie

Elles l’aiment aussi ».





4. "Me laisse pas m’en aller" (octobre 1979)



Faisant partie du quatrième album de Daniel Balavoine "Face amour / Face amère" où le chanteur soutient le droit au désespoir, la chanson "Me laisse pas m’en aller" n’a pas obtenu le succès escompté.











« Et si je t’aime

Si c’est un problème

Tu restes quand même

Pour tout pardonner

Comme un chien de faïence

Ma pauvre défaillance

Se perd et se balance

Pour finir à tes pieds

Et si tes larmes me gênent

Je viendrai m’y noyer ».





5. "Mon fils ma bataille" (novembre 1980)



Chanson particulièrement militante, "Mon fils ma bataille" prend le point de vue de l’homme dans un divorce malheureux avec la séparation de son fils. Balavoine a pris l’exemple d’un de ses musiciens et du film "Kramer contre Kramer". C’était particulièrement osé de prendre ce regard-là qui plaçait la femme en position très négative. Ce fut un très grand succès commercial.











« Ça fait longtemps que t’es partie

Maintenant

Je t’écoute démonter ma vie

En pleurant

(…)

Oh je vais tout casser

Si vous touchez

Au fruit de mes entrailles

Fallait pas qu’elle s’en aille ».





6. "Dieu que c’est beau" (19 juin 1984)



Au contraire de "Mon fils ma bataille", "Dieu que c’est beau" est une chanson positive, optimiste, saluant la magie de la femme et la naissance de son enfant. Elle contient de nombreuses références bibliques.











« Et la femme

Entre dans l’Histoire

Comme arrive l’œuvre d’un dieu

L’homme naît sans mémoire

Reconnaît l’Ève qu’il veut ».





7. "Tous les cris les S.O.S. " (14 octobre 1985)



Intégrée dans l’album "Sauver l’amour", la chanson "Tous les cris les S.O.S" innove dans la recherche des sons et parle de la solitude et du désespoir. Elle est l’une des meilleures de Balavoine, à mon sens.











« Difficile d’appeler au secours

Quand tant de drames nous oppressent

Et les larmes nouées de stress

Étouffent un peu plus les cris d’amour

De ceux qui sont dans la faiblesse

Et dans un dernier espoir

Disparaissent ».





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (10 janvier 2021)

http://www.rakotoarison.eu







