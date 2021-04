Baudelaire : ses ailes de géant l’empêchent de marcher

Il est dommage que cet article en reste à la surface biographique. On aurait pu aussi relever une étrange coïncidence : Baudelaire, Flaubert et Dostoïevski sont tous trois nés la même année, en 1821, qui est aussi l’année de la mort de Napoléon. Et ce sont les trois premiers grands critiques de la modernité, du monde moderne comme un milieu désacralisé, cynique, où règne l’argent, et où ce sont les pires penchants qui sont encouragés. Le monde moderne est donc pourri depuis très longtemps, on n’a pas attendu Macron. Je vous prie de réfléchir à un article sur ce sujet.