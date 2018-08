Bénélos et les mines de fer

A Nyoiseau dans le Maine et Loire, existent des friches industrielles qui rappellent le temps où les hommes y exploitaient encore les ressources du sous-sol.

Une mine de fer a ainsi fermé à la fin des années 80 du siècle dernier.

Les bâtisses et les terrains sont restés à l'abandon jusqu'à ce que le dieu Bénélos et surtout de jeunes artistes découvrent ce site et décident de lui donner une deuxième vie.

Ils auraient pu se lancer dans la création d'un musée, similaire à celui de l'ardoise qui existe non loin de là en Mayenne, à Renazé.

Ce projet ambitieux coûte énormément cher et ne permet pas d'exploiter les talents des artistes d'aujourd'hui.

Quelques artistes ont décidé de créer une association et de dédier ce lieu à la création et à la diffusion culturelle en créant un musée à ciel ouvert.

Du passé, ils n'ont pas fait « table rase », préférant valoriser l'existant en s'appuyant sur les restes industriels et en appelant à la création.

Des peintres, des plasticiens, des sculpteurs se sont mis à l'ouvrage et en plusieurs mois le parc de terre noire a vu le jour.

Une association ouverte à tous : Boom'Art en Anjou Bleu a été créé.

Sa première initiative a été l'organisation d'une journée porte ouverte le samedi 25 Août.

Des flâneurs, des promeneurs et surtout des femmes et des hommes attirés par le projet sont venus.

Beaucoup sont restés longtemps... Il y a tant à voir et certains sont restés sur place pour assister au concert.

Les subventions se faisant rares, les artistes associés réfléchissent sur le devenir du parc : ils ont des idées plein la tête comme celle qui consiste à louer ce site pour des événement afin d'avoir quelques fonds pour aménager ce lieu fantastique.

Pour l'instant, ils prévoient d'ouvrir leur musée à ciel ouvert au public de nombreux week-ends durant l'année et de faire appel aux créateurs.

Jean-François Chalot