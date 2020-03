Boris Vian, je n’irai pas cracher sur ta tombe…

Ado , je vouais un culte à Boris. J’avais même lu ces chronique de jazz à une époque où je n’aimais pas le jazz !....Maintenant j’adore le jazz mais je ne lis plus Boris. Les livres qu’on lit qui nous émerveillent qui nous fascinent à un moment de la vie sont en conjonction à la fois avec nous, et avec l’époque.

J’aurais mis « L’écume des jours » et « l’automne à Pékin » à l’époque parmi la liste des livres qui m’avaient le plus marqué. Une liste qui évolue au fil du temps. Exit aussi Henry Miller, et même Celine, et Kerouac, les héros de ma jeunesse. Est resté Rimbaud, tous les classique que j’aimais, et que j’ai relu : Gulliver de swift, Don Quichotte de Cervantes, et Dickens. J’ai relu avec grand plaisir « La montagne magique de Thomas Mann Et quelques auteurs que peu de personnes connaissent, comme Leo Perutz. » Le cavalier suédois« par exemple.

Mais non, Vian, même si c’était un type chouette, la musique s’est éteinte ; Me reste tout de même quelques poésies toutes simples comme l’oiseau et la locomotive. Savez vous aussi que la chanson du déserteur a été remanié suite à des menaces et à des risques de censure. La fin initiale du poème était à peu près celle ci »

« Si vous me condamnez,

Prévenez vos gendarmes

Que j’emporte des armes

Et que je sais tirer. »