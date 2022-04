Bourges impatiente de retrouver son festival

Après deux éditions réduites, le Printemps de Bourges retrouve cette année son format et ses rendez-vous habituels : concerts, expositions, conférences et animations dans la ville donneront toute leur dimension au festival.

Chaque année ce sont environ 200 000 festivaliers qui arpentent les rues de Bourges et partagent l’esprit du Printemps, celui d’un festival généreux, solidaire et responsable qui invite à la découverte artistique, mais aussi à l’expérimentation culturelle et au dialogue.

Entre les deux scènes extérieures et les bars de la ville, ce sont environ 350 concerts en accès libre qui seront proposés aux visiteurs.

La gastronomie de la région est également mise à l’honneur au Village Berry Province. Conçu comme une place de village agrémentée de chaises longues et de tables de restauration, le Village Berry Province invite le visiteur à se restaurer et à prendre une pause bucolique en plein cœur du festival. Plusieurs producteurs représentant la richesse gastronomique berrichonne y proposent leurs produits, à emporter ou, encore mieux, à consommer sur place...

Le Village Demain le Printemps !, dédié au jeune public, à la transmission, au territoire et aux actions de développement durable sera installé au pied de la Cathédrale dans son format intégral.

Sur le thème Engagé.e.s ! une exposition de la Documentation de Radio France, un cycle de conférences, de projections cinématographiques et de débats essaieront de répondre à cette question : Pourquoi la musique est-elle si forte pour sensibiliser les foules et changer le monde ? Comment les artistes vivent-ils cette mission ?

Festival dédié à l’émergence musicale, le Printemps de Bourges participe depuis 36 ans avec le dispositif des Inouis, au développement et à la professionnalisation de jeunes artistes. Grâce à un réseau couvrant tout le territoire français et francophone, ils sont une trentaine à avoir été sélectionnés. A l’issue d’un stage de structuration professionnelle, Les Inouis joueront pendant le festival devant un jury de professionnels qui désignera deux vainqueurs, le troisième sera désigné par le public.

Côté musique, le Festival nous promet de bons moments dès le premier jour, avec la venue des Dutronc et Dutronc, père et fils, précédés par Gaëtan Roussel. Les jours suivant, Vianney, Juliette Armanet, Clara Luciani, IAM, Eddy de Pretto sont attendus sur scène.

Habitués à se voir proposer des créations, les festivaliers auront le choix cette année :

- Brigitte Fontaine « Fucking Night » célébrera la dernière scène de l’artiste.

- Michel Houellebecq et Romain Poncet avec « Existence à basse altitude », Albin de la Simone et Sylvain Prudhomme pour « Les orages », deux spectacles mêlant littérature et musique.

- Pomme et Safia Nolin rendront hommage au répertoire de Céline Dion.

- Céline Sallette et Chloé Thévenin réaliseront une performance intense et sauvage autour du genre et de la création.

- « Qu’est-ce qu’on attend » une création proposée par d’anciens Inouïs retracera l’engagement des artistes à travers un répertoire de chansons.