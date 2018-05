CANNES 2018 Le cinéma, la vie

Et surtout la signature par Thierry Frémaux (Festival), Paolo Moretti (Quinzaine des réalisateurs), Charles Tesson (Semaine de de la critique) d’une Charte qui sera proposée à tous les festivals internationaux sur les procédures de sélection des films, notamment la transparence des membres des comités de sélection et des programmateurs (1).

Le Festival a été marqué par différentes manifestations : journée consacrée à la place des femmes dans le Septième Art, publication d’une trentaine d’idées visant l’égalité des chances (Le Lab Femmes de cinéma) ; table ronde sur la représentation des femmes au cinéma (Nespresso Talents) ; conférence sur la parité dans l’exploitation (Rendez-vous des exploitants Art et Essai) ; Woman in Motion pour la mise en avant des talents féminins (Kering) ; colloque sur l’avenir de Me T oo (Swedish Film Institute) ; prise de parole de Cate Blanchet, présidente du jury et d’Agnès Varda avant la projection de Filles du soleil ; montée des marches, organisée par le Collectif 50/50 pour 2020, de 82 femmes actrices, réalisatrices, techniciennes, productrices, scénaristes, exportatrices, distributrices, agentes, qui se sont arrêtées à mi-parcours pour symboliser le blocage de l’échelle sociale et professionnelle : 82, le nombre de films réalisés par des femmes et sélectionnés en compétition depuis la création du Festival, soit moins de 5 % du total ; montée des marches d’un groupe de 16 femmes noires habillées par le même couturier : Noire n’est pas mon métie r…

Les chiffres, concernant les œuvres de femmes sélectionnées, sont moins favorables, 15 % (contre 5 % en moyenne depuis la création du Festival), 20% toutes sections confondues (Compétition, Un certain regard, Hors compétition, Séances spéciales, Cannes classics, Cinéma de la Plage). Quant aux récompenses, et toutes n’ont pas la même valeur, 5,5 ont été attribuées à des hommes (Palme d’or, Grand prix, Mise en scène, Scénario ex-æquo, Palme d’or spéciale, Caméra d’or) et 1,5 à des femmes (Prix du jury, Scénario ex-æquo).

Cette année, les femmes étaient majoritaires dans tous les jurys du Festival, 16 contre 9, et une femme présidait le jury de la Compétition et celui de la Caméra d’or.

D’autres personnalités du cinéma ont ensuite été mises en cause surtout aux États-Unis… Peu, pour le moment, en France, avant ou après Weinstein. A Cannes, une des premières à avoir pris clairement la parole, l’actrice Asia Argento est revenue sur le viol dont elle a été victime : « En 1997, j'ai été violée par Harvey Weinstein, ici à Cannes. J'avais 21 ans. Ce festival était sa chasse gardée » . Elle est allée plus loin : « Toute une communauté lui a tourné le dos, même ceux qui n'ont jamais dénoncé ces faits. Et parmi vous, dans le public, il y a ceux que l'on devrait pointer du doigt à cause de leur comportement envers les femmes, un comportement indigne de cette industrie, de n'importe quelle industrie. Vous savez qui vous êtes. Plus important encore, nous, nous savons qui vous êtes ».

Me T oo a explosé aux États-Unis. Le phénomène a touché/coulé Harvey Weinstein, énorme personnalité qui a régné longtemps sur le cinéma et à Cannes, au vu et au su de beaucoup qui se sont accommodés de son comportement. Les réactions cannoises suffiront-elles, non pour effacer ce passé mais pour changer les choses ?

Me Too et Cannes

De quelques films

Le programme de ce 71ième Festival de Cannes a été généralement salué pour sa qualité et sa diversité, même si aucun film n’a fait l’unanimité, ni écrasé tous les autres ou annoncé une nouvelle façon de faire du cinéma. Certains ont déçu, aucun n’a scandalisé. Les prix attribués ont pu être discutés mais n’ont pas entrainé de réelle contestation.

Le Festival, toutes catégories confondues, a continué à donner un important écho aux affaires du monde, notamment mais pas seulement, à la place et au rôle des femmes dans la société, dans des sociétés bien différentes.

Dans le cadre de Cannes classics, un film Be natural : the untold story of Alice Guy-Blaché (Soyez naturel : l’histoire inédite d’Alice Guy-Blaché) raconte la vie d’Alice Guy, née en 1873, à Saint Mandé. Secrétaire au Comptoir général de la photographie de Léon Gaumont, elle crée en 1896, La Fée aux choux, la première fiction du cinéma. Elle tourne ensuite plus de 200 films de tous les genres : comédie, fantastique, poursuites… Invente des effets spéciaux : ralenti, accéléré, surimpression, fondus… Envoyée aux États-Unis, elle aurait créé entre 1000 et 8000 films : on en connaît seulement près de 150 aujourd’hui… (2).

En 2016, Cannes classics avait déjà fait connaître le rôle des femmes dans les débuts du cinéma à Hollywood : Et la femme créa Hollywood (3).

Au delà de ces reconnaissances tardives, des films réalisés par des femmes ont été présentés comme Les filles du soleil, sur ces femmes kurdes qui luttent contre les djihadistes pour libérer leur ville et retrouver leur famille. Ce film a peu été apprécié par la critique à Cannes (4).

Sofia, le film de la réalisatrice marocaine Meriem BenM'Barek raconte la situation difficile d’une jeune femmes, enceinte, hors mariage, qui va berner toute la famille, sauver l’honneur et arranger les affaires de tout le monde sauf, peut-être, de celui qu’elle épouse (5).

Dans Se rokh (qui serait mieux traduit par Trois portraits que par Trois visages), une jeune fille d'un village dans une région retirée turcophone d'Iran, rêvant de devenir actrice, a envoyé son suicide filmé à une actrice célèbre qui n'a pas répondu à ses multiples messages précédents : appel au secours pour l'aider face aux oppositions familiales qu’elle rencontre. L'actrice perturbée abandonne aussitôt le tournage (6).

Les Trois visages sont ceux d’une jeune fille rejetée par le village qui se consacre à la peinture, on ne la voit guère, celui de l'actrice culpabilisée et celui de la suicidée. Le film montre aussi la méconnaissance du milieu populaire et rural par une actrice qui les fait rêver et qu’ils connaissent tous. Et l'aide qu'attendent les villageois dés qu’ils voient dans leur village une possible autorité.

Jafar Panahi ouvre le film en donnant à un selfie un rôle dramatique : pour la première fois au cinéma ? Ce cinéaste qui a des problèmes avec le gouvernement iranien a déjà utilisé les nouvelles techniques, pour déjouer la censure. Avec un téléphone portable, il a réalisé, à moindre frais, 20 000 euros, Taxi Téhéran et donné une vision de la ville de Téhéran au gré des courses... (7).

Todos lo saben, film d’un autre Iranien, Asghar Farhadi, était aussi en Compétition. Tourné en Espagne et en espagnol, il risque d'être distribué en France sous son titre en anglais (Everybody knows) !

Laura revient d’Argentine avec ses enfants pour le mariage de sa sœur qui réunit toute la famille sauf son mari qui n'a pu venir pour des raisons matérielles. Le déroulement du mariage (à noter des prises de vue par drone de la noce) est perturbé par l’enlèvement pour une rançon de la fille de Laura. Cherchez la femme...

Événement révélateur de ce que tout le monde sait dans le village mais sur quoi le silence règne depuis 16 ans et le départ de Laura avec son mari pour l'Argentine. Révélateur des sentiments longtemps cachés au sein d’une famille jusqu’à ce qu’éclatent les problèmes d’argent. Film sur l'amour, l'amour paternel, la filiation, l'argent… et l'engrenage du mensonge malgré le temps qui passe…

Les premières minutes permettent au réalisateur d'indiquer ses intentions : espace clos dans le clocher, engrenages, horloge, mariés vus à travers les barres du balcon ou des grilles… (8).

Dans Girl (9), Viktor, 15 ans, veut, à tout prix, devenir fille et danseuse, avec l'appui de son père. Il est pris en charge par une équipe médicale pour un traitement hormonal avant une intervention chirurgicale. Tout en suivant des cours exigeants de danse. Bien que très belle jeune femme pour ceux qui la regardent, ce n’est facile ni au niveau physique, ni au niveau psychologique.

The Danish Girl avait déjà raconté l’histoire d'amour de Gerda Wegener, jeune homme marié, première personne à avoir subi une opération chirurgicale, malheureuse, pour changer de sexe en 1930 (10).

Dans Laskovoe Bezrazlichie mira, (La tendre indifférence du monde), à la mort d’un propriétaire terrien, au Kazakhstan, la veuve oblige sa fille étudiante en médecine ayant interrompu ses études pour aider son père, à se rendre chez son oncle qui la mariera pour racheter les dettes du père.

Elle part à la ville, accompagnée de son amoureux d'enfance mais malgré leur courage, ils n’arriveront pas à échapper à l’oncle et à ses amis corrompus (11).

Dans Manbiki Kazoku (Une affaire de famille), un père et son fils, après quelques larcins alimentaires, ramènent chez eux une fillette victime de sévices familiaux. Elle entre dans une famille accueillante, grand-mère, parents et un garçonnet. Une famille qui vit de petits vols et des revenus occultes de la grand-mère.

Ce film rappelle le néoréalisme italien : une famille unie, chaleureuse, dans une pauvreté affrontée par une délinquance mineure… Elle va être déstabilisée par la justice et la découverte d’un lourd passé (12).

Yomeddine (13) : à la mort de son épouse, Beshay, lépreux guéri mais défiguré que son père a déposé à la léproserie et n’est jamais venu rechercher malgré sa guérison, décide de revenir chez lui. Avec sa vieille charrette tirée par un âne qui mourra en route, accompagné par un jeune Nubien, orphelin, il va entreprendre un long voyage plein d'incidents… Malgré tout, ils arrivent au but et retrouvent le père.

Les deux héros sont effrayés, devant le choix qui s'offre à eux : se réinsérer dans un monde normal qu'ils ne connaissent pas, qui ne les connaît pas et où ils doivent se faire une place. Ou revenir dans le cocon malheureux où ils étaient connus et reconnus. Retrouver leur identité administrative oubliée ou conserver l'identité vécue depuis des années.

Sur un thème proche,

La route sauvage (Lean on pete), film étasunien sur les écrans actuellement, raconte la longue marche d’un jeune qui quitte un père inconsistant et un milieu défavorisé, avec un cheval qu’il a sauvé de l’abattoir et qui meurt par le chemin. Plus optimiste, le jeune retrouve une tante lointaine qui lui donnera la chaleur d'un foyer (14).

Il est question d'une tout autre jeunesse dans Weldi (15). Samir, jeune Tunisien, prépare son bac mais quelques difficultés surgissent, migraine, vomissements, qui inquiètent les parents. Trois jours avant l'examen, il disparaît… parti en Syrie. Face à l'appel au djihad, les parents, la société n'ont à offrir qu'une petite vie familiale médiocre où il n’est question que de crédits, de promotion, de plan cul, tout un mode de vie dont les appels au djihad dénoncent l'hypocrisie…

Finalement, Samir ne montrera des signes de bonheur que lorsqu’il présentera lui-même, par Facebook, sa vie familiale, son enfant, à ses parents. Mais en Syrie....

Autre pays, autre jeunesse, autre violence dans El Angel, d'après une histoire vraie. Un jeune de la petite bourgeoisie argentine, voleur par vocation, s'enfonce dans une délinquance de plus en plus grave avec des meurtres multiples (16).

Climax commence par une longue et magnifique séquence de hip-hop, lors d'un stage de danse. Au buffet, la sangria enrichie au LSD, ce que personne ne semble savoir, va déclencher un long délire collectif et douloureux… Omar n’a pas voulu boire... (17).