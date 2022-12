Carla Bruni-Sarkozy, une femme de caractère

Bonjour,

Petit retour sur ce que j’écrivais en avril 2013 :

« Carla B. a beaucoup rôti le balai, et son fan-club d’anciens amants compte un grand nombre d’ex-membres actifs. Cette vie « affective » débridée a officiellement pris fin lorsque Miss 20 décibels a mis le grappin sur le président de la 5e puissance économique planétaire, un certain Nicolas S., élu par nos compatriotes sur un funeste malentendu en 2007. Sans doute Miss Botox a-t-elle été charmée par la démarche de canard du Belliqueux, par ses 6 cerveaux et par sa connaissance approfondie du dictionnaire des insultes. Bref, l’ex-mannequin, devenue Première Dame de France – un comble pour une femme qui qualifiait les Français de « minables » –, s’est trouvée fort marrie lorsque son époux s’est fait damer le pion par un conseiller général de Corrèze aux allures de clerc obscur. »

Carla Bruni, une personne sans intérêt !