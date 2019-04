Caterina Murino - Si belle, si naturelle

Régulièrement, je proposerai un portrait d’une femme plus ou moins connue, souvent élogieux, parfois critique, éventuellement caustique. La recette est simple : une photo emblématique. Et un texte court.

Caterina dans le rôle de Pénélope Caterina Murino

(Cagliari, 1977 – ) Actrice sarde, Caterina Murino est trop méconnue. Sa beauté est impressionnante, malgré quelques menues imperfections qui la rendent humaine – elle dit qu’on la complimente souvent pour son nez un peu busqué, qui est effectivement son originalité du plus bel effet. Elle a un charme ravageur et un sourire tellement bon qu’on aimerait l’avoir comme grande sœur… ou plus si affinités. Caterina est diplômée, polyglotte, croyante, marrante. Elle fut James Bond Girl dans Casino Royale, hélas trop vite et trop injustement assassinée. Souvent comparée à Monica Bellucci, elle a eu la modestie de répondre : « Elle est une star, moi qu’une actrice. » Avec les années, on s’aperçoit que cela se confirme, non pas sur le plan du talent d’actrice (Caterina serait plutôt meilleure que Monica), mais sur le plan de la notoriété. Demandez autour de vous qui est Caterina Murino… et vous vous heurtez souvent à un silence terrible. Faut-il s’en affliger, ou s’en réjouir ? Sur le fond, Caterina est une femme pleine de joie, de bonté, d’intelligence, et même de spiritualité simple. Il est possible que son investissement dans l’humanitaire et son catholicisme professant lui donnent cette discrétion naturelle qui la relègue dans une demi-célébrité. Elle ne parade pas assez, elle ne frime pas. En revanche, quand elle apparaît sur un plateau de télévision, elle irradie. Elle a un sourire lumineux, spontané, une aisance et une vraie gentillesse qui, phénomène rare, font d’elle une femme encore plus magnifique au naturel que lorsqu’elle est apprêtée pour un tournage. Elle n’est pas une déesse ; elle est une fille simple et joyeuse, totalement craquante, dont la splendeur n’est pas écrasante.

Pour l’auteur de ces lignes, la plus belle, c’est elle.