Certains paysages nous parlent aussi...

Rosemar, voilà une belle voie dans laquelle vous vous engagez. Simple conseil : plutôt que de vous perdre dans les méandres du politique et du social, réveillez nos sens par l’origine, des mots qui nous relient bien mieux que l’antagonisme des haines. Je viens de recevoir le : Dictionnaire Raisonné, Etymologique, Synonymiques et Polyglotte, des Termes usités dans les sciences naturelles. Uranus (synchronicité entre le conscient et l’inconscient par son action « transgressive » sur les censures ou blocages)) entre dans le signe du Taureau, celui qui nous prépare par la gymmastiques des cordes vocales et gutturales au suivant : le signe de gémeaux (signe des mots) ou jumeaux (chaque mot est à double sens : mots-maux).